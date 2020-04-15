Fahiş fiyata 100 bin TL, stokçuluk yapana 500 bin TL ceza!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen corona virüsü salgınına yönelik ekonomik tedbirleri içeren kanun teklifine ‘Fahiş Fiyat Artışı, Stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendime Kurulu’ oluşturulmasına dair yeni bir madde eklendi.

Söz konusu madde ile üretici, tedarikçi ve tedarikçi işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin fiyatında fahiş artış yapılamayacağı, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasının engelleyeci faaliyetlerde bulunmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacayşıla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacağı kaydedildi.

Fahiş fiyat uygulayanlara 100 bin TL, stokçuluk yapanlara da 500 bin TL’ye kadar para cezası uygulanabileceği bildirildi. Yasa teklifi, komisyonda görüşülerek kabul edildi. DHA