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Fahiş YHT zammı da kasayı kurtaramadı

Yüksek Hızlı Tren (YHT) abonman biletlerine uygulanan indirimlerin kaldırılması, bilet fiyatlarına fahiş zam olarak yansıdı. Ancak bu zammın yıllık 2.5 milyar lira zararda olan TCDD’nin kasasına sadece 40 milyon liralık bir katkı sağlayacağı açıklandı.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
Haberler Ekonomi
Fahiş YHT zammı da kasayı kurtaramadı

TCDD Genel Müdürlüğü'nde önceki gün yapılan TBMM KİT Alt Komisyonu toplantısında CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, indirimlerin kaldırılması sonucu TCDD'nin kasasına ne kadar gelir gireceğini sordu. TCDD yetkilileri de yıllık bazda 40-50 milyon liralık bir katkı beklendiğini belirttiler. Yavuzyılmaz, “2.5 milyar zararın yanında devede kulak” dedi ve şunları söyledi:

“Anlaşıldı ki, bu uygulama da TCDD'nin yıllık zararının azaltılmasında, devede kulak kalacak, vatandaşın mağduriyeti ise devam edecek.”

Son güncelleme: 02:39 25.02.2020
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