Faiz arttı, krediler bıçak gibi kesildi

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışlarına paralel olarak kredi faizleri de yükselirken, bankaların kredi muslukları da kapandı.

TCMB dün aldığı kararla, politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltirken, bankaların ortalama ihtiyaç kredisi faizleri 18 Aralık haftasında yüzde 22,92 seviyesine yükseldi. Kredi faizlerinin, bu seviyelerin de üstüne çıkması bekleniyor.

18 Aralık haftasında ortalama faizler taşıt kredilerinde yüzde 19,10’a, konut kredilerinde yüzde 18,71’e, ticari kredilerde yüzde 17,08’e yükseldi.

Ortalama ihtiyaç kredisi faizleri, nisanda yüzde 8 seviyelerine kadar gerilemişti.

BDDK verilerine göre, faizler artarken, bankaların TL kredi hacmi, 11-18 Aralık haftasında 2,9 milyar TL azaldı. 27 Aralık 2019 ile 27 Kasım 2020 arasındaki 11 ayda 702 milyar TL ile olağanüstü düzeyde artan bankaların TL kredi hacmi, son haftalarda düşüş eğilimine girdi.

KAMU BANKALARINDA İŞLER TERSE DÖNDÜ

11-18 Aralık haftasında TL kredi hacmi kamu mevduat bankalarında 5,3 milyar TL, yerli özel mevduat bankalarında ise 1,6 milyar TL azaldı. Yabancı özel mevduat bankaların TL kredi hacmi ise bu dönemde 4,2 milyar TL arttı.

27 Aralık 2019 ile 27 Kasım 2020 arasındaki 702 milyar TL'lik TL kredi hacmi artışının 412 milyar TL'si, yani yüzde 58,7'si kamu bankalarından gelmişti.

KUR VE FAİZ KISIR DÖNGÜSÜ

Türkiye ekonomisi, uzun yıllardır kur ve faiz arasında kısır döngüye girmiş durumda. Hükümetin, üst üste gelen seçimleri de düşünerek olabildiğince düşük faizle kredi musluklarını açma girişimlerini, döviz kurlarında ve enflasyonda hızlı artışlar takip etti.

Kurları ve enflasyonu kontrol altına almak için ise Eylül 2018'in ardından Kasım-Aralık 2020 döneminde de sert faiz artışları Merkez Bankası tarafından yapıldı. Sert faiz artışlarıyla kur ve enflasyon Eylül 2018 sonrasında bir dönem için kontrol altına alınmıştı ancak sonra aynı döngü tekrarlandı.

2020’ye 5,95 seviyesinden başlayan dolar/TL kurunun 8,57 ile rekor kırmasıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TCMB Başkanı Murat Uysal gitmiş, yerlerine Lütfi Elvan ile Naci Ağbal atanmıştı.

Yeni ekonomi yönetimi kur ve enflasyonu kontrol altına almak ve yabancı sıcak parayı tekrar çekmek için sert faiz artışlarına gitti. Kredilerin faizlerdeki artışla birlikte daralması ve ekonomik aktivitenin de yavaşlaması bekleniyor.