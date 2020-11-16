Faiz kararı Ağbal için güven testi olacak

Merkez Bankası (MB) Başkanı olarak Naci Ağbal'ın atanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesiyle ekonomi yönetiminde yaşanan hızlı U dönüşü TL'nin performansının zirve yapmasına neden oldu. Ancak piyasalar verilen sözlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmek istiyor. MB Başkanı Ağbal'ın Başkanlığı'nda perşembe günü toplanacak Para Politikası Kurulu'nun alacağı kararlar ekonomi yönetiminin ilk ciddi sınavı olacak.

PİYASA DOSTU ADIMLAR

22 Ekim'de yapılan toplantıdan önce faiz artırım sinyali veren, eski MB Başkanı Murat Uysal'ın faizi sabit tutması döviz kurlarında büyük bir dalgalanmayı tetiklemişti. O yüzden, piyasalar MB'ye yeni kredi açmadan önce Ağbal'ın kararlılığını test etmek istiyor.

Gerek Ağbal'ın verdiği mesajlar, gerekse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faizlerin en azından enflasyon seviyesine olması gerektiği yönündeki açıklaması ile piyasalar 400-500 baz puanlık bir faiz artırımı bekliyor. Uzmanlar, 19 Kasım'da yapılacak toplantının Merkez Bankası ve Ağbal için bir güven testi niteliğinde olacağının altını çiziyor. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Lüfi Elvan'ın belirttiği gibi “piyasa dostu” adımların atıldığının görülmesinin de önemli olacağı belirtiliyor.

UYGULAMAYA BAKMAK LAZIM

İktisatçı Dr. Murat Kubilay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da geçen hafta ‘acı reçete' uygulanmasından bahsetmesinin popülist politikalar yerine daha olağan ve gerçekçi politikalar izleneceğine dair işaret olduğunu dile getirdi. Kubilay, “Bu haftadan itibaren normalleşme beklentilerinin ne kadar uygulandığına bakmamız gerekecek. Bu sürecin yıl sonuna kadar sürebileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.