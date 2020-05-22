Faizde reel getiri eksi yüzde 2.69’a ulaştı

Murat Uysal'ın Merkez Bankası Başkanı olmasından sonra başlayan faiz indirimlerine bir halka daha eklendi. Dün toplanan MB Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 8.75'ten yüzde 8.25'e indirme kararı aldı.

Bankadan yapılan açıklamada karar “ölçülü bir indirim” sözüyle tanımlandı. Ekonomistler, MB'nin yeni faiz indirimlerine de kapıyı açık bıraktığına işaret etti.

9 KEZ FAİZ İNDİRDİ

MB Murat Uysal başkanlığındaki son 9 toplantıda toplam 1.575 baz puanlık faiz indirimine gitti, politika faizini yüzde 24'ten yüzde 8.25'e kadar düşürdü. Arka arkaya gelen faiz indirimleri reel getirinin eksiye dönmesine neden olunca TL'yi zayıflatan bir faktör oldu.

Nisan ayında tüketici enflasyonu yüzde 10.94 olarak açıklandığı dikkate alındığında yüzde 8.25 olan politika faizinin reel getirisi eksi yüzde 2.69'a ulaşmış oldu. Bu da TL'den kaçışı hızlandıran bir faktöre dönüştü. Recep GENEL / SÖZCÜ