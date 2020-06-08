fastPay ile Migros ve Macrocenter temassız ödeme dönemi

DenizBank müşterisi olsun olmasın herkesin faydalanabileceği fastPay ile, ‘İş yeri Ödemesi Yap' bölümünden veya telefonunu yan çevirip, ekranda çıkan QR kodu (Kare Kod) okutarak Migros ve Macrocenter mağazalarında ödeme yapmak mümkün olacak.

Ek olarak fastPay ile yapılacak ilk ödemede 10 TL değerinde bakiye müşteriye iade edilecek. Kampanya yıl sonuna kadar devam edecek.

“SAĞLIKLI ALIŞVERİŞİ YENİLİKÇİLİĞİMİZLE DESTEKLİYORUZ”

Müşterilerinin sadece finansal ihtiyaçlarına değil, hayatlarının her noktasına dokunan çözümler üretmeye odaklandıklarını vurgulayan DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan iş birliğine ilişkin şöyle konuştu:

DenizBank olarak Koronavirüs salgını sebebiyle içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde müşterilerimizin bankacılık işlemlerini en konforlu şekilde yapabilmeleri için teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak ihtiyaç duydukları her anda daha hızlı, daha pratik ve daha akıllı bir finansal çözüm sunuyoruz. Salgınla mücadele döneminde temassız ödeme seçeneği hijyen açısından çok daha büyük ihtiyaç halini aldı. Bu doğrultuda hem sağlıklı ve güvenli alışveriş seçeneklerini artırmak hem ekosistemimizi her geçen gün daha da zenginleştirmek üzere Migros ve Macrocenter mağazaları ile bir iş birliğini hayata geçirdik. Bugün itibarıyla 3 milyonu aşkın kişinin cebine ulaşmış fastPay ile tek bir hayalimiz var o da; daha fazla kişinin hayatını kolaylaştırmak. İnsanlarımızın sağlığını koruyan, günlük yaşam kalitesine katkı sağlayan proje ve iş birliklerini hayata geçirmeye devam edeceğiz.