fastPay ve CarrefourSA’dan iş birliği

DenizBank'ın dijital cüzdanı fastPay, COVİD-19 salgınıyla mücadele döneminde daha büyük önem kazanan temassız ödeme konusunda yeni bir adım daha atarak, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA ile iş birliğini hayata geçirdi.

Buna göre DenizBank müşterisi olsun olmasın herkesin faydalanabileceği fastPay ile, nakit para ya da karta temas etmeden, ‘İş yeri Ödemesi Yap' bölümünden veya telefonunu yan çevirip, ekranda çıkan QR kodu (Kare Kod) okutarak CarrefourSA marketlerinde ödeme yapmak mümkün olacak. Bunun yanı sıra Türkiye'nin 52 şehrindeki 647 CarrefourSA marketinde fastPay ile yapılacak ilk ödemede 10 TL değerinde bakiye, müşteriye iade edilecek. Kampanya yıl sonuna kadar devam edecek.