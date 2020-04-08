Faturasını ödemeyen otelin elektriğini kesecekler

İstanbul Beyoğlu’nda butik bir otel işleten Namık Kemal Yalçınsu corana virüs salgını yüzünden işlerin durduğunu söyleyerek gelen faturaları da ödemekte zorlandığını anlattı.

Mart ayında otele 31 bin liralık elektrik faturası geldiğini söyleyen Yalçınsu, “İşler durma noktasına geldiği için biz bu faturanın ötelenmesini istedik. Bu talebimizi kabul etmediler ve bize ihtar çektiler. Faturayı 2-3 gün içinde ödemezsek elektriğimizi keseceklerini söylediler” dedi.

Elektriğin kesilmemesi için bankadan kredi çektiğini anlatan Yalçınsu, “Faturayı ödemek için kredi çekmek zorunda kaldım. Ancak şimdi 20 bin liralık yeni fatura geldi. Yeniden bir kredi çekecek durumumuz yok. Oteli kapatma durumuna geldik” dedi.

“OTELİMİZİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA AÇACAKTIK”

Otellerini sağlık çalışanlarına açmak üzere olduklarını anlatan Namık Kemal Yalçınsu, “Yönetim kurulu ile otelimizi sağlık çalışanlarına açma durumunu konuşmuştuk. Bu uygulamayı hayata geçirmek üzereydik. Ancak elektriksiz hiçbir şey yapamayız. Kaldı ki çalışan personelimi de işten çıkartmak zorunda kalabilirim. Normal şartlarda zaten bu paraları direkt öderiz ama müşteri yok. Kapatmamak için duruyoruz fakat kapatmanın arefesindeyiz” dedi.

DAĞITIM ŞİRKETİ; “ELEKTİRİĞİ DEĞİL TEDARİĞİ KESECEĞİZ”

Namık Kemal Yalçınsu’nun oteline elektrik akışını sağlayan CK Elektrik ise elektrik kesilmesinin söz konusu olmadığını söyleyerek, “Gönderilen ihtar elektrik kesilmesi ile ilgili değil, tedarik sağlamasının kesimi ile ilgilidir. Biz abonemize borcunu ödemediği taktirde artık elektrik tedarik edemeyeceğimizi ve sözleşmemizi bitireceğimizi bildirdik. Biz de özel bir şirketiz ve enerji tedarik etmek zorundayız” dedi.

“GECE KESECEĞİZ DİYE MESAJ ATTILAR SABAH KESTİLER”

İstanbul Bahçelievler’de erkek kuaförü işleten bir esnaf ise tedbirler kapsamında dükkanını kapattığını ve başka bir geliri olmadığını söyledi. Dükkanının elektriğinin kesileceğini gece yarısı telefonuna gelen bilgilendirme mesajından öğrendiğini söyleyen kuaför, “Bugün gidip kontrol ettiğimde dükkanın elektriğini kesildiğini gördüm. Faturayı ödemediğim takdirde elektriğimin kesileceğine dair bilgilendirme mesajı bugün evimin elektriği için de geldi. Eşim çaışmıyor, bir çocuğum var. Evin tek geliri dükkanımdı şu an o da kapandı. Başka bir gelirimiz yok. Elektrik dağıtım şirketini aradık. Kesilen elektriklerin sırasıyla açılacağını söylediler. Ancak sıranın ne zaman bize geleceğini bilmiyoruz” dedi.