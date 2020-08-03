Fazla mesai nasıl hesaplanır? Resmi tatil mesai hesaplama…

İş Kanununda işçilerin çalıştırılamayacağı günler, çalıştırıldığı takdirde işçinin onayının alınması gerektiği ve bugünlerde yapılan çalışmaların normal ücretlendirmeden farklı olacağı yasa ile korunmaktadır. Fazla çalışma veya halk arasında bilinen adıyla fazla mesai işçi ve işveren arasındaki en önemli anlaşmazlıklardan birisidir. Peki Fazla mesai nasıl hesaplanır? İşte resmi tatil mesai hesaplama formülü…

FAZLA MESAİ NASIL HESAPLANIR?

Haftalık 45 saati aşan çalışmalarda, çalışılan her fazladan saat için ödenecek ücret % 50 zamlı ödenmelidir.

Şimdi bunları örneklerle görelim; Öncelikle fazla mesai yapan işçinin saatlik ücretini bilmek önemlidir. İşçinin asgari ücretle çalıştığını varsayımından yola çıkarsak, asgari ücret 2018 yılında brüt 2.029,50 TL’dir. İşçinin bir aylık kazancı olan asgari ücretin saatlik tutarını bulmak için, 1 aylık çalışmanın saatlik değerini ifade eden 225 saate bölünür

Saatlik Ücret = 2.029,50 / 225 = 9,02 TL’dir

Fazla mesai için ücretin % 50 zamlı halini bulmak gerekir. Bunun içinde yukarıda bulduğumuz saatlik ücreti 1,5 ile çarpmak gerekiyor.

% 50 zamlı ücret = 9,02 x 1,5= 13,53 TL’dir

Fazla mesai ücretini bulmak için 45 saatin üzerinde çalışılan saatleri % 50 zamlı olarak hesaplıyoruz.

Fazla mesai= 50 – 45 = 5 saat

5 saat x 13,53 TL= 67,65 TL fazla mesai ücreti ödenecektir.

Haftalık 45 saatin altında kalan fazladan çalışmalarda ücret % 25 zamlı hesaplanmalıdır.

Örneğin, haftada 40 saat çalışılan bir iş yerinde bir hafta 43 saat çalışmış olan 3.000 TL ücretli işçinin fazla mesai ücretini hesaplamak için yine önce işçinin saatlik ücretini bulup % 25 zamlı hesaplayarak fazla mesai yaptığı süre ile çarpılır.

Burada saatlik ücret bulunurken, haftalık 45 saat çalışan işçilerde olduğu gibi 225 saate bölünmez. Yani işçi, iş sözleşmesi yapılırken ücretini, haftalık 40 saatlik çalışma karşılığında anlaşmış. İş Kanunu'na göre işçi 6 iş günü çalışarak hafta tatilini hak eder. Haftada 5 gün de çalışsa, saatlik ücreti 6 gün çalışmış gibi hesaplanır.

Bu noktadan hareketle, haftalık çalışma süresinden işçinin saatlik ücretini buluruz. İşçinin bir aylık kazancının saatlik tutarını bulmak için 1 aylık çalışmanın saatlik değerini ifade eden saate bölmemiz gerekir.

Günlük çalışma saati = Haftalık çalışma 40 saat / 6 gün = 6,667 saat.

1 aylık çalışma saati = 6,667 x 30 gün = 200 saat

Saatlik ücret = 3.000 / 200 = 15 TL’dir

Fazla mesai için ücretin % 25 zamlı halini bulmak için 1,25 ile çarpıyoruz.

% 25 zamlı ücret = 15 x 1,25 = 18,75 TL’dir.

Fazla mesai ücretini bulmak için 40 saati aşan ama 45 saatin altında kalan saatleri % 25 zamlı hesaplıyoruz.

43 – 40 = 3 saat

3 saat x 18,75 TL= 56,25 TL’dir.

FAZLA MESAİ ALINABİLECEK RESMİ TATİLLER

– Arefe günü ile birlikte 4,5 gün Kurban Bayramı

– Arefe günüyle birlikte 3,5 günü Ramazan Bayramı

– 28 Ekim öğleden sonra ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

– 1 Ocak yılbaşı

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

– 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

– 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü

– 30 Ağustos Zafer Bayramı

RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞMA ÜCRETİ VE FAZLA MESAİ ORANI

Örnek vermek gerekirse; hafta tatilini Pazar günü kullanan bir işçi Ramazan Bayramı’nın Pazar’a denk gelen 1. gününde çalışırsa o gün için 2,5 günlük ücrete, 2 nci veya 3. günlerinde çalışan işçi ise 2’şer günlük, çalışmadığı Ramazan Bayramı günlerinde ise 1 günlük ücrete hak kazanacaktır. İşçi tüm bayram boyunca hiç çalışmaması halinde ise aylık ücretini tam olarak alacaktır. Aynı işçi ulusal bayramlardan birinde çalışması halinde resmi tatilde çalışmış olacağından yine 2 günlük ücrete hak kazanacaktır.

Ama uygulamada Kanunun izin vermediği bazı durumlar da mevcuttur. İşverenler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan personele müteakip günlerde izin kullandırılarak ilave ücret ödenmemesi yoluna gitmektedir. Asla unutmamak gerekir ki bu tür uygulamalar kanuna aykırıdır.