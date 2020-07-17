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FBI Twitter hakkında soruşturma başlattı!

Dünyaca ünlü isimlerin hesaplarının hacklenmesi üzerine FBI ve New York eyaleti Twitter hakkında soruşturma açtı. ABD Senatosu, Twitter yetkililerini ifade vermeye çağırdı. Twitter saldırının 130 hesabı hedef aldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
10:06 -
Haberler Ekonomi
FBI Twitter hakkında soruşturma başlattı!

Twitter'da eski ABD Başkanı Barack Obama, dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos gibi pek çok ismin bulunduğu Twitter hesaplarının hacklenmesi tarihe en büyük sosyal medya hack skandalı olarak geçti.

Twitter tarafından saldırının gerçekleşme biçimi hakkında bir açıklama yapılmazken FBI ve New York eyaleti konu hakkında soruşturma başlattı.

Twitter tarafından yapılan açıklamada bilgisayar korsanlarının 130 hesaba erişmeye çalıştığı fakat ‘daha az sayıda' hesabı hackleyebildikleri ifade edildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, “Twitter'daki doğrulanmış hesaplarda seçim öncesi böyle bir durumun olabiliyor olması başkanlık seçimi öncesi endişeleri artırıyor” açıklamasında bulundu.

DETAYLI BİLGİ VERMESİ BEKLENİYOR

Açılan soruşturma ile birlikte Twitter'ın saldırının gerçekleşme biçimi hakkında bilgi vermesi de bekleniyor.

Sosyal medya platformu saldırıdan sonra yaptığı kısa açıklamada hackerların hesapların şifrelerini ele geçirdiğine dair bir bulgunun ortada olmadığını söylemişti.

İki eski Twitter çalışanı Financial Times'a yaptıkları açıklamada Twitter'ın yönetici paneline erişebilen mühendis sayısının yüzlerce olduğunu ifade etti.

Senato İstihbarat Komitesi de Twitter'dan saldırının gerçekleşme biçimine ilişkin bilgi istedi. Beyaz Saray ise saldırı hakkında Twitter ile sürekli iletişim halinde olduklarını açıkladı.

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Son güncelleme: 10:07 17.07.2020
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