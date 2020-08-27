Fed Başkanı: Ortalama yüzde 2 enflasyon hedefleyeceğiz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole sempozyumunda yaptığı konuşmada Fed’in ortalama yüzde 2 enflasyon hedefleyeceğini söyledi.

Açıkladığı değişiklikleri “para politikası çerçevemizde güçlü bir güncelleme” olarak nitelediren Powell’ın yorumlarını piyasalar, Fed’in faiz artırma konusunda aceleci olmayacağının diğer bir göstergesi olarak değerlendirdi.

MAKSİMUM İSTİHDAM

Pandemi nedeniyle konuşmasını online olarak yapan Powell, “Maksimum istihdam seviyesi geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef olacak,” dedi ve “Bu değişiklik, özellikle birçok düşük ve ortanın altı gelire sahip topluluklar için güçlü iş gücü piyasasının faydalarına yönelik takdirimizi yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

Powell, kararlarının “istihdamın maksimum seviye ile arasındaki farkların” değerlendirilmesi tarafından bilgilendirileceğini kaydetti. Önceki versiyon, “maksimum seviyeden sapmalara” atıfta bulunuyordu. Bu değişiklik, düşük işsizliğin aşırı enflasyona neden olabileceğine ilişkin önceki endişelerin üzerindeki vurguyu azaltıyor.

Powell, “Eğer aşırı enflasyonist baskılar oluşursa ve enflasyon beklentileri hedefimizin üzerindeki seviyelerde kalmaya devam ederse, merkez bankası harekete geçmekten çekinmeyecektir” diyerek bir riske dikkat çekti.