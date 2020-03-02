Fed Başkanı Powell’dan, faiz indirimi sinyali

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisi genel olarak iyi durumda olmasına rağmen, corona virüs salgınının risklerine karşı merkez bankasının ekonomiyi desteklemek için “uygun şekilde hareket edeceğini” ifade etti.

Hisse senetlerinin finansal krizden bu yana en kötü haftayı görmesinin ardından Powell, “ABD ekonomisinin temelleri güçlü kalmaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.

“UYGUN ŞEKİLDE HAREKET EDECEĞİZ”

Powell, “Fakat, corona virüs ekonomik faaliyetlerimize yeni riskler teşkil ediyor. Fed gelişmeleri ve ekonomik görünüme olan etkileri yakından takip ediyor. Araçlarımızı kullanacağız ve ekonomiyi desteklemek için uygun şekilde hareket edeceğiz” diye ekledi.

Kaynakların Reuters’a yaptığı açıklamaya göre üst düzey ABD finansal düzenleyicilerinin koronavirüs salgınının muhtemel sonuçlarını ve finansal piyasalara etkilerini görüşmek için 4 Mart’ta buluşması bekleniyor. (REUTERS)