Fed Bej Kitabı yayınladı

Ülkeyi 12 bölgeye ayıran Fed’in şirketlerle yaptığı temaslara dayalı olarak hazırlanan “Beige Book” (bej kitap) raporu bir önceki rapora kıyasla ileriye dönük daha fazla olumlu ifade içeriyordu. Yerel ekonomiyi tarih etmek için “iyimser”, “pozitif” gibi nitelemeleri kullanan idari birimlerin sayısı arttı.

Ancak, ekonomik faaliyetlerin içinde bulunduğu koşulları tespit etmeye çalışan rapor salgın hastalık nedeniyle tahrip olan ekonominin her yerde aynı hızda toparlanmadığını ortaya koydu.

Örneğin, Chicago Fed tüketici harcamalarının “güçlü arttığını” söylerken, New york Fed “sabit kaldığını”, Kansas City Fed ise “ılımlı gerilediğini” bildirdi.

Fed raporunda, “Bölgelerde görünüm genel olarak iyimser ve olumlu ancak önemli ölçüde belirsizlik barındırıyor” denildi.

İmalat faaliyetleri orta seviyede yükselirken, tüketici harcamaları arttı ancak bazı bölgeler perakende harcamalarında yükselişin durarak yatay seyre geçtiği gözlendi.

Raporda, evlere olan talebin konut piyasasını desteklediği ve kredi talebini artırdığı görüldü. Ancak ticari gayrimenkul piyasası sanayi arazileri ve depolar hariç pek çok bölgede “bozulmaya” devam etti.

BAZI İŞ PİYASALARI DARALDI

İş piyasasına karışık bir görünüm hakim. İşe alımlar sektör ve bölge bazlı farklılık gösterirken geçici işten çıkarma eğilimi kalıcı hale geliyor.

Philadelphia Fed tarafından yapılan COVID-19 anketi durumu şöyle özetledi:

“İşten çıkarılanları geri çağırma Temmuz’da %13 seviyesindeyken yavaşlayarak Eylül’de %5’e düştü. Aynı zamanda, kalıcı işten çıkarma yapan şirketlerin oranı Temmuz’daki %6 seviyesinden Eylül’de %7’ye çıktı. Geçici çıkarma yapan şirketlerin oranıysa hafif gerileyerek %6’dan %5’e düştü.”

Fed, Eylül’deki para politikası toplantısında azami istihdam sağlanana ve enflasyonu merkez bankasının %2 olan hedefini geçene kadar faiz oranlarını sıfıra yakın tutacağını açıklamıştı.

Fed para politikası toplantısını ABD’de başkanlık seçiminin ardından 4-5 Kasım’da toplanacak.

Fed yetkilileri daha önce ek canlandırma önlemi alınmadığı sürece ekonomik toparlanmanın raporda görüldüğü şekilde devam edebileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Kongre’nin başkanlık seçimlerinden önce bir yardım paketinde anlaşmaya varabileceğine dair “iyimser” olduğunu vurgulasa da Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya hazır olup olmadığı şüphe yaratıyor. (REUTERS)