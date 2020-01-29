Fed faizleri değiştirecek mi? Kritik karar bu akşam!

Fed’in geçen yıl Ekim ayında faizleri düşürmesinden bu yana, politika yapıcılar ekonomik görünümde önemli bir değişiklik olana kadar politika faizini mevcut %1.50–%1.75 aralığında tutma konusunda anlaşmışlardı.

Fed geçen yıl Ekim ayındaki toplantısında 2019 yılında art arda üçüncü kez faiz indirimine gitmişti.

Fed’in Aralık ayındaki son politika toplantısından bu yana açıklanan veriler, ABD ekonomisinin bu yıl %2 civarında büyümeye devam edeceğine ve işsizlik oranının istikrarlı şekilde düşük kalacağı şeklindeki beklentilerini değiştirmedi.

Ancak ekonomi için tehlike arz eden bazı riskler de güçlenmiş olabilir. Çin’de corona virüsün ortaya çıkmasından sonra dikkatler bu ülkedeki ekonomik büyümeye çevrilirken, bu büyümenin yavaşlayacağı endişeleriyle ABD Hazine tahvil getirileri düşüş kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump dün faizlerin düşürülmesi çağrısını tekrarladı. Trump çok sıkı olarak gördüğü para politikasını gevşetmediği için Fed ve başkan Jerome Powell’ı 2018’den beri sert şekilde eleştiriyor.

Fed’in bu yıl yine bir noktada faizleri düşüreceğine yönelik beklentiler kuvvetlenmiş olsa da, analistler hâlâ bu tür bir kararın daha sonraki aylarda alınacağına görüşlerini koruyorlar.

Reuters anketine katılan 108 ekonomistten 95’i Fed’in bu haftaki toplantıda faizleri sabit tutmasını beklerken, JP Morgan analisti Michael Feroli bu toplantının “son yıllardaki en olaysız toplantılardan biri” olacağını söyledi.

Fed para politikası kararlarını bugün TSİ 22.00’da açıklayacak. Powell, politika açıklamasının yayınlanmasından yarım saat sonra basın toplantısı düzenleyecek.

UZUN VADELİ ÇÖZÜMLER

Piyasada yaygın kanı faizlerin sabit tutulacağı olsa da, bu durum gündemde hiçbir şey olmadığı anlamına gelmiyor.

Fed’in ayda 60 milyar dolar ABD Hazine tahvili alarak uyguladığı varlık alımlarına ne süreyle devam edeceğine ve varlık alımlarını nasıl azaltacağına karar vermesi gerekiyor.

Aynı zamanda merkez bankasının bankalar arası kısa vadeli fonlama piyasalarında tekrar sorun çıkmaması için varlık alımlarını ne ile ikame ederek fonlama sorunlarına uzun vadeli bir çözüm bulacağını yakında belirlemesi gerekiyor.

Fed ancak tahvil alımlarıyla, yani bu fonlama piyasasına her ay ekstra likidite vererek geçen yılın son aylarında beklenmedik şekilde sıçrayan kısa vadeli faiz oranlarını öngördüğü seviyelere düşürebilmişti.

Fed yetkilileri, varlık alımlarıyla faizleri kontrol altında tutma mekanizmasından hoşnut değiller. Bazı politika yapıcılar mümkünse Fed’in 4 trilyon dolara yaklaşan ve büyümeye devam eden bilançosunu küçültmesini istiyorlar.

Bazı Fed yetkilileri varlık alımı yerine bankaların ihtiyaçları ölçüsünde kısa vadeli fon temin edebileceği repo sistemini kalıcı hale getirmeyi istiyorlar.

Fed, yine bu amaçla faizleri hedef aralığına yaklaştırmak amacıyla bankalara rezerv fazlası üzerinden ödediği faiz oranını beş baz puan yükseltebilir. (REUTERS)