Fed: Kısıntıların kalkmasıyla ekonomik aktivite iyileşti ama geçen yılın gerisinde kaldı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Bej Kitabı’na göre, Covid-19 pandemisi nedeniyle genel olarak uygulanan kısıntıların kalkmasıyla, Haziran ayında 12 Fed bölgesinin hemen tamamındaki ekonomik aktivite ve istihdamda iyileşme başladı.

Bej Kitap, faiz oranlarının belirlendiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından iki hafta önce, 12 Fed bölgesinden gelen verilerden oluşturulan ve FOMC üyelerine rehberlik edecek nitelikte rapor olarak tanımlanıyor.

GEÇEN YILA GÖRE GERİDE

Buna göre, tüm Fed bölgelerinde perakende satışlar yükseldi ve araç satışları da toparlandı. Bej Kitap’ta, aynı dönemde, imalat sanayi ve turizm, eğelence gibi sektörlerde de yükselişler görülse de, bu ekonomik birimlerde genel aktivite hâlâ geçen yılın aynı dönemine göre düşük düzeylerde kaldı.

Fed raporunda, Covid-19 salgınının ne kadar süreceği ve ekonomi üzerindeki olası etkilerinin büyüklüğü bağlamında, öngörülerin hâlâ belirsizliğini koruduğunun altı çizildi.

Rapora göre, ekonomi yeniden açıldıkça bölgelerin çoğunda istihdam artsa da, fiyatlar çok az değişti. (DHA)

