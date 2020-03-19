Fed takas hattına 9 ülkenin merkez bankasını daha ekledi

ABD Merkez Bankası (Fed), corona virüsü salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında dolar likiditesi sağlamak üzere Avrupa, Japonya, Kanada, İsviçre ve İngiltere merkez bankarıyla başlattığı işbirliğini genişletti.

Buna göre, Singapur, Güney Kore, Brezilya, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Meksika, Norveç ve Danimarka merkez bankaları da FED’in dolar temin ettiği takas (swap) hattına katıldı.

6 AY SÜRECEK

Swaplar kapsamında Avustralya, Brezilya, Güney Kore, Meksika, Singapur ve İsveç merkez bankalarıyla 60 milyar dolarlık, Danimarka, Norveç ve Yeni Zelanda merkez bankalarıyla 30 milyar dolarlık swap yapılacağı, uygulamanın 6 ay süreceği belirtildi.

Salgınla birlikte küresel piyasalarda ortaya çıkan nakit dolar ihtiyacını karşılamak üzere FED, diğer merkez bankalarıyla işbirliği kararı almıştı.

Listede henüz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bulunmuyor.