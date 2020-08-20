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Fed tutanakları altını düşürdü

Amerikan Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında ekonomiyi düzeltmek için piyasaya daha fazla nakit para verilmesi gerektiği vurgulandıktan sonra altında hızlı bir değer kaybı görüldü. Ons altın fiyatı yüzde 3 düşerken dün en yüksek 475 TL'yi gören gram altın kurdaki gerilemeyle de birlikte 455-460 bandına çekildi.

Sozcu.com.tr
08:22 -
Haberler Ekonomi
Fed tutanakları altını düşürdü

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi Tutanakları’nı açıkladı. Politika yapıcılarının bazıları corona virüsü salgınından etkilenen ekonomiyi iyileştirmek için Fed’in para politikasını daha fazla gevşetmesi gerekebileceğini söyledi.

Fed, salgın nedeniyle yaşanan ekonomik krizle mücadele etmek için faiz oranlarını sıfıra düşürmüş ve trilyonlarca dolarlık tahvil alım programı başlatmıştı. Fed’in adımları istihdam piyasasına ve harcamalara destek sağlamıştı.

Fed’in ekonomiye ilişkin olumlu olmayan beklentileri altın fiyatlarında da büyük düşüşe sebep oldu.

Ons altının fiyatı 2000 dolar seviyesinden 1925 dolara kadar düştükten sonra 1950 dolar seviyesinde dengelendi. Altın geçen günlerde Rusya’nın ‘aşı bulundu’ açıklamasını yaptıktan sonra da bir miktar gerilemişti.

Dün en yüksek 475 TL’yi gören gram altın sabah saatlerinde 455-460 TL bandında seyrediyor.

Son güncelleme: 08:26 20.08.2020
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