Fed’den bir ani karar daha! Gecelik borç verme tavanı 175 milyar dolar oldu

Fed’in New York’taki merkezinden yapılan açıklamada gecelik borç verme tavan limitinin artırıldığı bildirildi.

Açıklamada 150 milyar dolarlık tavan limitinin 175 milyar dolar olarak güncellendiği belirtildi.

Corona virüsü salgının piyasalar üzerinde yarattığı stres ve geçen hafta yaşanan petrol fiyatındaki sert düşüş sonrası alınan kararın piyasaları rahatlatma amacı taşıdığı düşünülüyor.

ABD’DEKİ BORSALARDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Borsalar açılışta düşüşle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 1,65 azalışla 24.604,63 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 2,55 düşüşle 2.801,89 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,42 değer kaybıyla 8.136,25 puandan işlem gördü.

Fed, Mart ayı içinde aldığı önceki kararlarda ise gecelik borç verme tavan limitini 100 milyar dolardan 150 milyar dolara kadar çıkartmıştı.

Faizlerde ise Corona virüsü nedeniyle ani bir karar alan Fed, 50 baz puan indirime giderek faizleri %1-%1.25 aralığına çekmişti.