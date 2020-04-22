Federasyon başkanından pide açıklaması

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte en çok merak edilen konulardan biri ramazan pidesi oldu. Pidenin fiyatı ne kadar olacak?, sokağa çıkma yasağında pide nasıl dağıtılacak?gibi sorular cevap bekliyordu. Türkiye Fırıncılar Odası Federasyonu Halil İbrahim Balcı bugün bu sorulara cevap vermek için kameraların karşısına geçti. Kocaeli Esnaf ve Sanatkalar Odaları Birliği binasında basın toplantısı gerçekleştiren Balcı, yeni dönem uygulamaları ve ramazan pidesiyle ilgili bilgiler verdi.

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“İFTİRA 2 SAAT KALA ÜRETİM DURACAK”

İftara 2 saat kala fırınlarda üretimin yapılmayacağını belirten Balcı; “Bakanlığımızın dün akşam yayınladığı genelge doğrultusunda ramazan pidesinde yapılacak olan uygulamada fırın önlerinde kuyruk oluşturulmaması için bir dizi önlem alındı. İki önemli konu var. Vatandaşlarımızın fırınlara gelerek kıymalı ve benzeri özel pide siparişi vermesi yasaklanmıştır. Bu fırınlardaki yoğunluğu önlemiş olacak. Diğer bir konu iftara 2 saat kala fırınlarımızda üretim bitmiş olacak. Hazır olan pide ve ekmek satışı yapılacak” ifadelerini kullandı.

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İŞTE İL İL PİDE FİYATLARI

Pide fiyatlarının bu yıl kilogram olarak 10 TL'nin üzerine çıkmayacağını ifade eden Balcı, pidelerin satış fiyatlarını açıkladı Balcı; “Mübarek ramazan ayında uygulanacak pide fiyatları 20 gün – 1 ay önce yapılan çalışmalarla belirlendi. Biz geçen sene azami 8.5-9 lira olarak uygulanan kilogram fiyatlarının 10 lira olmaması çağrısında bulunmuştuk. Odalarımız da buna göre fiyatlarını belirlediler. Ankara ilinde ramazan pidesi 275 gramı 2.5 liradan İzmir'de 300 gramı 3 lira, İstanbul'da 350 gram 3, 300 gram 4 lira. Bursa'da 200 gramı 2 lira. Kocaeli'de 370 gramı 3.5 lira. Samsun'da 420 gramı 4 lira. Sakarya'da 470 gramı 4.5 liradan satılacak” ifadelerini kullandı.

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“ZAM ORANI YÜZDE 8 İLE 13 ARASINDA”

Ham madde ve tedarik sıkıntısı olmadığını belirten Balcı, pide fiyatlarına yapılan zammın yüzde 8 ile 13 arasında olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz yıl fiyatlarına baktığımızda yüzde ile yüzde 13 arasında bir fiyat artışı söz konusu. Bu da un, maya ve susam fiyatlarından kaynaklanıyor. Bu ürünlerdeki artışlar baz alındığında bizim zam oranını en düşük seviyede tuttuğumuz anlaşılacaktır. Türkiye'de un tedariki konusunda bir sorunumuz yok. Tarım Bakanlığı bu konuda bize yardımcı oluyor. Maya konusunda bir sıkıntı söz konusu olabilirdi. Gümrük Bakanlığı müdahale edince bu sorun önlenmiş oldu. Mayanın ham maddesi olan melaz aynı zamanda kolonyanın da ham maddesi. Gümrük vergisi sıfırlanmasa ve önlem alınmasa 120-130 liraya kadar çıkacaktı fiyatlar. Bu da vatandaşa yansıyacaktı. Bunun önüne geçtik” şeklinde konuştu.

EVDE EKMEK DEĞİL, POĞAÇA YAPILIYOR

Vatandaşların evde ekmek değil börek ve poğaça ürettiklerini söyleyen Balcı açıklamalarını şu ifadelerle sonlandırdı, ”Evde ekmek yapımlarının abartıldığını düşünüyorum. Vatandaşımız evde ekmek değil börek, kahvaltıda poğaça yapıyor. Ekmek yapmak o kadar kolay değil. Bana göre ekmekten çok bu ürünleri yapıyorlar. Evde yapılan ekmek hiçbir zaman fırında yapılan ekmeğin yerini tutmaz. Bugüne kadar nasıl ki 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta vatandaşımız ekmek aramadıysa, bugünden sonra da vatandaşımızı ekmeksiz bırakmayacağız.”