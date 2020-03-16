Fed’in faiz indirimi iç piyasaya yansımadı! Uzmanlar ne diyor?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılarak binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsü dünya ekonomisini de sarsmaya devam ediyor. Olası çöküşlerin önüne geçmek için merkez bankaları beraber hareket etme kararı aldı. ABD Merkez Bankası faizleri 0-0.25 bandına indirdi. Ancak normalde iç piyasaya olumlu yansıması gereken bu hamle dolar kuru üzerinde olumlu bir etki yaratmadı.

TÖZGE: KORKU TAVAN YAPTI

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

FED’in dün gece faizleri 100 baz puan indirirken, 700 milyar dolarlık parasal genişleme açıkladığını belirten Tözge, “Bunlara ek olarak, FED iskonto penceresinde de indirim yaparken, diğer merkez bankaları ile swap hatlarını kullanacağını belirtti. Piyasalarda resesyon hatta deflasyon korkusu tavan yaparken atılan bu adımların amacı öncelikle piyasalardaki dolar likiditesi kaynaklı varlık satışını önlemek ve önümüzdeki dönemde şirketlere destek vererek olası resesyonun önüne geçmek.” ifadelerini kullandı.

“OLUMLU HABER AKIŞINA İHTİYAÇ VAR”

Türk piyasalarının önümüzdeki süreçte yurt dışı piyasalara bağlı hareket etmeye devam edeceğini söyleyen Tözge, “Piyasaların düşük faizden ziyade yüksek dolar likiditesine ve virüs ile ilgili olası olumlu haber akışına ihtiyacı var. Küresel resesyon daha ileri boyuta ulaşırsa Türkiye'nin de büyümesi de şüphesiz olumsuz etkilenecektir.

Fakat, olası toparlama sürecinde de Türk varlıkları ön plana çıkabilir. Önümüzdeki süreçte FED'in TCMB dahil bir çok gelişmekte olan ülke merkez bankalarına swap yolu ile dolar likiditesi sağladığını görebiliriz. TCMB'nin attığı adım ek likidite sağlamaktan ziyade faiz indirimlerine devam edileceği yönünde bir mesaj olarak algılanabilir.” açıklamasında bulundu

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NALBANTLI: VAKA SAYILARI ARTTIKÇA PİYASALARDA PANİK ARTIYOR

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Fed yine olağan üstü toplantı yaparak faizi sıfıra indirdiğini hatırlatan Gizmen Nalbantlı, “Aynı zamanda 700 milyar dolarlık tahvil alımı yapacağını açıkladı. Sonrasında ise Japonya Merkez Bankası borsa fonlarının alımı için belirlediği hedefi 112 milyar dolara yükseltti. Normalde piyasaları olumlu etkilemesi beklenen hamlelerin hiç bir etkisi olmadığını görmekteyiz. Dünyada ölüm ve vaka sayıları arttıkça piyasalardaki panik artıyor.” dedi.

“İÇERİDE DE OLUMLU BİR ŞEY BEKLEMEMEK GEREKİYOR”

Ülkelerde yaşanan karantina, sokağa çıkma yasağı gibi uygulamaların ekonomileri resesyona sokacağı beklentilerinin faiz indirimlerinin etkisiz olacağı algısı yarattığını söyleyen Nalbantlı, “Son açıklanan genelgede New York’ta 50 binin üzerinde restoran, bar, sinema, kafelerin kapatılacağı açıklandı. Bu panik havası devam ettiği sürece merkez bankalarının yaptığı hamleler etkili olmayacaktır.

Yapılan hamleler kısa vadede panik yaratsa da orta vadede piyasalar için olumlu olacaktır. Özellikle panik havası bittiğinde bol likitide borsalara gidecektir. TL özelinde de aynı durum söz konusu küresel olarak bir iyileşme olmazsa içeride de olumlu bir şey beklememek gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

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ERKAN: EŞİĞİN GEÇİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR

Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Fed'in planlı toplantıdan 3 gün önce acil bir şekilde aldığı kararların corona virüsün ABD ve küresel ekonomi üzerindeki çöküş etkisinin boyutları açısından para politikalarında eşiğin geçildiğini gösterdiğini söyleyen Erkan, “Fed son 2 haftada 150 baz puan faiz indirmiş oldu, 700 milyar dolar varlık alım programını devreye soktu (yine Hazine tahvili + ipoteğe dayalı menkul kıymet şeklinde) ve New York Fed piyasaya 1,5 trilyon dolarlık likidite sağlıyor. Virüsün ABD üzerinde ne gibi etkileri olacağına dair belirsizlikler var ve piyasa Fed'in erken hamlesini “panik butonuna basma” olarak değerlendirdiği için endeksler geriliyor.” dedi.

“DOLAR KENDİ DİNAMİKLERİNDE ZAYIF KALACAK”

Faiz + parasal genişleme formülünün bu bağlamda yeterli görülmeyeceğini belirten Erkan, “Piyasa likidite sıkışıklığı içinde ve bu noktada swap mekanizması kullanılarak küresel dolar fonlamasının sağlıklı işlemesi amaçlanıyor. Bu operasyonun içinde Fed'in yanında ECB, BOE, BOJ, BOC ve SNB de var.

Muhtemelen dolar bu süreçten sonra kendi dinamiklerinde zayıf kalacak, ancak diğer ülkelerde de işler kötü olduğundan bunun parite hareketlerine nasıl yansıyacağı belirsizliğini koruyor. Küresel durgunluk, fiyatlama mekanizmasının ters işlemesine neden olabilir. Normal şartlar altında Fed faizleri 0 noktasına indirirken değer kazanması gereken TL, Güney Afrika randı, Rus rublesi gibi paralar da bu dinamikler nedeniyle değer kaybetme eğilimlerini bozmamaktadır.” açıklamasında bulundu.