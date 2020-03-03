FED’in faiz indiriminin ardından Dolar/TL’de son durum!

Kur dün test ettiği 6.2640 seviyelerinden bugün 6.0845’e kadar geriledikten sonra saat 1815’te 6.1100/6.1190 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 6.4690/6.4808, euro/TL ise 6.8302/6.8475 seviyesinde.

Tahvil getirilerinde bugün 50 baz puan üzerinde düşüş yaşanırken CDS’ler de geriledi. BIST-100 endeksinde ise kazançlar %3.5’in de üzerine çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) ülke ekonomisini koronavirüs salgınının etkisinden korumak için politika faizini 50 baz puan indirerek %1-%1.25 aralığına indirdi. Karar oybirliğiyle alındı.

Fed tarafından yapılan açıklamada, “ABD ekonomisinin temelleri güçlü olmayı sürdürüyor. Ancak koronavirüs ekonomik aktivite üzerinde değişken riskler arz ediyor. Federal Açık Piyasa Komitesi bu riskler nedeniyle ve azami istihdam ile fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda federal fonlama faizi hedef aralığını düşürme kararı aldı” denildi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Fed faiz indirimi TL’deki değer kazancının ana nedeni. Diğer büyük merkez bankalarından da benzer adımlar bekliyoruz. G7 ülkelerinin maliye politikalarında gevşeme desteği de piyasadaki iyimserlikte etkili” dedi.

BIST-100 SERT DÜŞÜŞLERİN ARDINDAN YÜKSELİŞTE

Hisse piyasası geçen hafta koronavirüs ve İdlib’deki çatışmalar nedeniyle %9’un üzerinde, bankacılık endeksi ise %13’e yakın geriledikten sonra bu hafta toparlanmaya çalışıyor.

BIST-100 endeksi dün ise günü %1’in üzerinde, bankacılık endeksi ise %1.5 üzerinde kazançla tamamladı. Bugün ise BIST-100 endeksi %3.63, bankacılık endeksi ise %6.06 yükselişle kapandı.

BIST’te geçen hafta Cuma başlayan açığa satış yasağı ikinci bir duyuruya kadar devam ederken piyasada ekonomi yönetiminin alabileceği adımlar da izlenmeye devam ediliyor.

Dolar/TL İdlib’de geçtiğimiz hafta Türk askerlerine yapılan saldırının ardından iyice tırmanan jeopolitik tansiyon ve gündemini koruyan koronavirüs endişeleriyle son iki haftadır sert satış baskısı altında idi.

Küresel borsalar ve petrol fiyatları, bugün planlanan G7 konferans görüşmesi öncesinde dünya genelindeki politika yapıcıların ekonomiyi koronavirüsün etkilerinden korumak için harekete geçecekleri konusundaki artan spekülasyonlardan dolayı kazanımlarını artırdı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Önce global merkez bankalarından faiz indirimi desteği, ardından da G7 ülkelerinin mali destek açıklayabileceği beklentisi risk iştahını artırdı” dedi ve ekledi:

“Jeopolitik gelişmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ziyareti, AB ve ABD ile ilişkiler yakından izlenmeye devam ediyor.”

Kur dün ise ABD başta olmak üzere koronavirüsün ekonomik etkilerine küresel faiz indirimi ile yanıt verileceğine yönelik artan beklentilerle gerilemeye başlamıştı. Aynı şekilde TL cinsi piyasalara da bu değer kazancı olarak yansımıştı.

Hem ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, hem de Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde yakın zamanda harekete geçecekleri konusunda sinyal verdiler.

Bugün küresel ve jeopolitik gelişmeler yanısıra Şubat ayı enflasyon verileri de takip edildi. Enflasyon beklentilerin altında kalırken veriler TL’de ilk tepki olarak sınırlı bir iyimserlik yarattı.

CDS, TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELİŞ SONRASI GERİLİYOR

TL cinsi tahvil getirilerinde Cuma günü 50-70 baz puan arasında yükseliş dün yerini düşüşe bıraktı. CDS’ler de gördüğü 20 ayın en düşük seviyelerinden sert yükselişler ardından geriliyor.

Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren kredi iflas takası (CDS) primi dün 380’i aştıktan sonra bugün 350 baz puanın altını gördü. CDS en son Ekim 2019’da 410 puana kadar çıkmıştı.

Tahvil getirileri de TL’deki değer kaybını yansıtırken gösterge 10 yıllık tahvilde Cuma günü getiri %13’ü aştıktan sonra düşüşte. Bu tahvilde ortalama bileşik getiri geçen yıl Mayıs’ta %21 seviyesinden sert geriledikten sonra yükselişe geçti. Yılın ilk haftalarında tek haneye yaklaşan ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta %12.75 oldu. Bugün spot kapanış %12.35 ortalama bileşik seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem %12.18 oldu.

Gösterge 2 yıllık tahvilde de seyir benzer şekilde. Ocak sonunda en son 2016 yılı son aylarında görülen %9.96 seviyesi test edildikten sonra getiriler yükselişte. Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik getiri %12.42 olurken dün spot kapanışta ortalama bileşik getiri %12.16 oldu. Bugün spot kapanış %12.17 ortalama bileşik seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem %11.65 oldu. Reuters