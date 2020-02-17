Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak! İşte başvuru detayları…

Fenerbahçe Üniversitesi’nden yapılan açıklamada; “Başvuracak adayların; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren YÖK formatlı özgeçmiş, noter onaylı lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), yabancı dil belgesi (İngilizce programlar için en az 80 puan), yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf ile, Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent kadrosu için 4 adet bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını içeren CD/USB'yi Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını içeren CD/USB'yi ilgili fakülte dekanlığına teslim etmeleri/göndermeleri gerekmektedir” denildi.

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