FETÖ’cü yayın organlarının lisansları satışa çıktı

Tasarruf Mevduatı Fonu (TMSF) tarafından yapılan duyuruya göre TMSF'ye devredilen FETÖ'cü yayın organlarının bazılarının lisansları satışa çıkarıldı.

Terör örgütü ile bağlantısı olan Samanyolu TV, Samanyolu Haber TV, Cihan Radyo, Radyo Cihan, Irmak TV, Dünya TV, Yumurcak TV, Burç FM ve Kanal 124'ün lisansları satışa çıkarıldı.

TMSF'nin internet sitesinde satış için muhammen bedeller de ilan edildi.

Öte yandan yine TMSF bünyesinde bulunan Yerel Bakış Gazetesi, İrade Gazetesi, HATMAR, Burç FM gibi yayın organlarının makine ve teçhizatları satışa çıktı.

Örgüte yakınlığı ile bilinen Zaman Gazetesi ve Taraf Gazetesi’nin de bazı malzemeleri satışa çıktı.

27 Temmuz tarihine kadar istekli veya istekliler TMSF'ye teklifi verebilecek. Birden fazla teklif iletilmesi halinde ertesi gün TMSF'nin İstanbul'daki merkezinde açık artırma yapılacak.