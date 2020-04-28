Fide yetiştiricilerine corona darbesi: Milyonlarca kök fide elde kaldı!

Corona virüsü Türkiye’nin sebze ve meyve ambarlarından biri olan Sakarya’nın Pamukova ilçesindeki sebze fidesi yetiştiricilerini vurdu. Dünyada etkisini sürdüren Covid-19 nedeniyle bölgede yaklaşık 100 dönümlük arazi üzerinde naylon seralar altında toprağa tohum halinde ekilen milyonlarca kök, domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, salatalık, kabak, enginar, pırasa, fasulye, kereviz fideleri yetiştiricilerin ellerinde kaldı.

BİR ÇOK İLİN FİDE İHTİYACI KARŞILANIYORDU

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik ve Eskişehir gibi bir çok ildeki çiftçilerin fide ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Sakaryalı çiftçiler şehirlere giriş-çıkış yasağı sebebiyle zor durumda kaldıklarını söylüyorlar.

“MİLYONLARCA KÖK FİDE ÇÜRÜYÜP GİDECEK”

Ocak ayından bu yana fidelerin yetişmesi için çabalayan sebze fidesi yetiştiricisi Hüseyin Garip, yetiştirdikleri fideleri, Büyükşehirlere götürmeyecekleri ve pazarlarda satamayacaklarını ifade ederek, “4 aydan bu yana çalışıp çabaladığımız emeklerimiz boşuna mı gidecek? Biz bu fideleri üreticiye ulaştıramazsak, bu millet nasıl sebze bulup yiyecek? Yüzlerce fide yetiştiricisi, binlerce kök çeşit çeşit fide satış için bekliyor. Çevre illerin pazarlarına gidemiyoruz. Bu kadar emek, milyonlarca kök fide çürüyüp gidecek.” İfadesini kullandı.

“BU FİDELER ÜRETİCİLERE ULAŞMAZSA, SEBZE SIKINTISI YAŞANACAK”

Hüseyin Garip, ellerindeki fidelerin üreticilerine ulaştırılmaması durumunda sebze sıkıntısı yaşanacağını ifade ederek, “Buradan Cumhurbaşkanımıza, valilerimize sesleniyoruz. Fide yetiştiricilerinin sorununa çare bulsunlar. Çevre illerde fidelerimizi satabilmemiz için çözüm yolları bulunsun. Bu fideler üreticilere ulaşmazsa, sebze sıkıntısı yaşanacak. Bu soruna bir an önce çare bulunmalı“ dedi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak illerinde alınan giriş çıkış yasağı nedeniyle pazarlarda gıda maddeleri dışında satışların yasak olması sebebiyle yetiştirdikleri milyonlarca kök fide ellerinde kalan işçiler yakınarak devletten bu soruna çözüm bulmasını istiyor. Sorunun çözülmemesi nedeniyle önümüzdeki aylarda sebze ve meyve fiyatlarında büyük fiyat artışları olacağına dikkat çekiliyor.