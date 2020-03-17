Filipinler corona önlemi olarak borsayı kapatan ilk ülke oldu

Corona virüsü salgını küresel piyasalarda çöküşe neden olurken, Filipinler para, hisse senedi ve tahvil piyasalarını kapatan ilk ülke oldu.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Filipinler borsası şefi Ramon Manzon, 188 milyar dolar değerindeki borsayı perşembe günü tekrar açmayı planladıklarını söyledi.

Filipinler’in ardından Sri Lanka’nın da borsayı kapattığı bildirildi.

Başka ülkelerin de virüsün finansal piyasaları sarsmasına önlem olarak borsalarını geçici olarak kapatabilecekleri belirtiliyor.

Çin’de salgının başlangıcı, borsaların kapalı olduğu Yeni Yıl Tatili’ne denk gelmiş, tatilin uzatılmasıyla borsa da bir süre daha kapalı kaldıktan sonra açılmıştı.

Filipinler’de borsa, corona virüsü salgınının etkisiyle sene başından bu yana yüzde 30 değer kaybetmişti.

ABD’de de 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarının ardından borsalar bir hafta kapalı kalmıştı. Yunanistan da 2015’te beş haftalığına kapatmıştı.