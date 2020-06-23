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Finansın merkezi Londra’da bankalar ofislerini boşaltıyor

Dünya finans merkezi olarak bilinen Londra'da bankalar yüksek maliyetler yüzünden ofislerini küçültüyor. İngiltere Hazine Bakanı John Glen bazı CEO'ların evden çalışmaya sıcak baktığını belirtti.

Sozcu.com.tr
15:51 -
Haberler Ekonomi
Finansın merkezi Londra’da bankalar ofislerini boşaltıyor

Dünya finans merkezi Londra'da bankalar büyük plazalardan çıkma hazırlığı yapıyor. Reuters'ta yer alan habere göre İngiltere Hazine Bakanı John Glen corona virüsü sonrası bankaların evden çalışma modeline hızlı geçtiklerini vurguladı.

Glen bugün katıldığı bir oturumda yaptığı açıklamada, “Geçen hafta CEO'larla yapığım görüşmelerde hepsinin evden çalışma konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu gördüm” değerlendirmesinde bulundu.

Glen kimi patronların evden çalışmaya oldukça sıcak baktığını belirtirken, “Bazı bankalar şehirlerdeki varlıklarını azaltacaklar. Bazıları ise tekrar ofislerde bir araya gelmeyi düşünüyor” diye konuştu.

Reuters'ta yer alan habere göre bankalar uzun vadede Londra'nın merkezinden çıkarak tasarruf etmek istiyor.

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