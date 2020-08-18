Fındık ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı

Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2019-2020 fındık sezonunda gerçekleştirilen ihracat rakamları tüm zamanların en fazla ihracat rakamına ulaştı.

2018-2019 fındık sezonunda 269 bin 623 ton fındık ihracatı gerçekleştirilmiş ve karşılığında 1 milyar 866 milyon 877 bin 685 dolar ülke ekonomisine kazandırılmıştı.

2019-2020 sezonunun 50 haftalık periyodunda ise 337 bin ton fındık ihracatı gerçekleştirilirken karşılığında ise 2 milyar 270 milyon dolarlık gelir elde edildi.

1 Eylül 2019 tarihinde başlayan 2019/2020 fındık ihraç sezonunda Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği tarafından yapılan son açıklamada 01.09.2019-16.08.2020 (50.Hafta) tarihleri arasında Türkiye Fındık İhracatı toplam 337 bin 484,3 ton olarak gerçekleşti. Bu ihracattan 2 milyar 270 milyon 334 bin 764 dolar döviz girdisi sağlandı. (İHA)

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