Fındıkta düşük rekolte, yüksek kalite beklentisi

Fındık hasat döneminin yaklaştığı bugünlerde her yıl olduğu gibi bu yılda fiyat ve rekolte tartışmaları başladı. Üreticiler ve ziraat odalarının ise taban fiyatın erkenden ve 24-25 TL civarında açıklanmasını bekliyor. Karadeniz Bölgesi’nde devam eden rekolte ve maliyet hesaplamalarının ise 10 gün içinde belli olacağı belirtildi.

TZOB yönetim kurulu üyesi ve Ordu Ziraat Odası Koordinasyon Başkanı Arslan Soydan, bu yılki rekoltenin düşük olacağını ileri sürdü. Her şeye rağmen iç ve dış piyasaların ihtiyacının karşılanacağını dile getiren Soydan, “Geçen yıl 720 bin ton civarı fındık toplandı. Bu yıl yaklaşık 680 bin ton fındık bekliyoruz. Bazı kurumların yaptıkları 612 bin rekolte açıklamalarına itibar etmiyoruz. Önemli olan bakanlığın çatısı altında yapılan hesaplamadır” dedi.

DÜŞÜK AMA KALİTELİ FINDIK BEKLENİYOR

Geçen yıla göre rekoltenin biraz düşük olabileceğini ileri süren Soydan, her şeye rağmen hasat edilen fındığın Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacağını açıklayarak, “Bizim ve üreticilerimizin beklentisi, taban fiyatın geçen yıl olduğu gibi hasattan önce açıklanması. 2 hafta önce serbest piyasada fındık 25-26 TL’yi gördü. Bu rakama göre TMO’da 24-25 TL civarında bir taban fiyat belirlemesi gerekiyor. Bizim tahminlerimiz rekoltenin geçen yıla oranla biraz daha düşük olacağı yönünde. Ama geçen yıl fiyatlar erken açıklanınca, üretici bu yıl bahçesine daha iyi bakım yaptı. İlaçlamalara dikkat etti. Rekolte az bile olsa kaliteli bir fındık bekliyoruz” diye konuştu.

“FİYATI BİLEREK DÜŞÜRÜYORLAR”

Depoların boşaldığını ve piyasada az fındık kaldığını ifade eden Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da geçen yıla oranla düşük bir rekolte beklediğini dile getirerek, “Rekolte çalışmaları 10 gün içinde tamamlanır ve açıklanır. Bizim yaptığımız araştırmalarda geçen yıla oranla düşük görünüyor. Ama somut bir şey şu an yok. TMO en son 22 bin ton fındığı 24 TL’den sattı. Bunun altında bir fiyat beklemiyoruz. Ancak son günlerde piyasaya hakim olan bir firma ve onun uzantıları fındığın fiyatını 20 TL’nin altına çekti. Taban fiyat düşük açıklansın diye manipülasyon yaptılar. Her yıl bunu yapıyorlar. Burada önemli olan TMO’nun hasattan önce fiyatı açıklaması ve üreticinin de fındığı hemen pazara sürmemesi. İhtiyacı kadar elden çıkarsın. Emanete bırakmasın ve kendisini saklasın” şeklinde konuştu.