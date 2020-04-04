Fındıktaki böcek istilası dünya fındık piyasasını etkileyebilir!

İngiliz The Guardian’dan Selin Uğurtaş’ın haberine göre, süne böceği kargo kutularında güneydoğu Asya’dan diğer ülkelere gidiyor ve buradaki sıcak havalarda rahatlıkla yaşayıp, çoğalıyor.

Sünelerin ilk önce Gürcistan’da etkisini gösterdiğini ve daha sonra çoğu Karadeniz bölgesinde bulunan Türkiye’nin 8 iline yayıldığı belirtildi.

DÜNYANIN FINDIK ERZAĞININ 5’TE 1’İ

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Celal Tuncer, eğer yayılma önlenemezse Türkiye’deki fındıkların yüzde 30’unun zarar görebileceğini ifade etti. Bu yaklaşık olarak dünyanın fındık erzağının beşte biri ediyor.

Dünyanın fındık üretiminin yaklaşık yüzde 69’u Türkiye’de yapıldığı için birçok şirket ve bilim insanı süne istilasına karşı hızlı bir biçimde önlem alınmasını talep etti.

Ocak ayında yapılan bir konferansta, istilanın kontrol altına alınması için süne yumurtalarını yok eden samuray yaban arılarının kullanılabileceği belirtildi. Haberde “Bu yöntemin uygulanması için Türkiye’nin yeteri kadar zamanı olmayabileceği, çünkü regülasyonların uzun bir araştırma süreci gerektirdiği” belirtildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği​ Başkanı İlyas Edip Sevinç, süne istilasının hâlâ sürmekte olduğuna dikkat çekerek, samuray yaban arıları konusunda uzun bir araştırma yapmanın “yersiz” olacağını ifade etti. Prof. Tuncer ise Türkiye’nin başka ülkelerde yapılan araştırmaları inceleyerek sürecin hızlandırılmasını tavsiye etti.

Haberde, önümüzdeki aylardaki ısıların da önemli rol oynayacağı bildirildi. 2019 yılında süneler soğuk havalar sebebiyle kış uykusundan geç uyanmış ve bu süreçte fındıklar koruyucu kabuklarını geliştirebilmişti. Hava sıcaklığının ortalamanın üzerinde seyredeceğini öngören meteorologlara göre fındıklar bu sene o kadar şanslı olmayabilir.