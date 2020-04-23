Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fitch: “Aktif rasyosu” düzenlemesi kredi notu için negatif

Fitch, Türk bankalarının "aktif rasyosunu" en az yüzde 100 olarak sürdürme kuralının kredi notu için negatif bir faktör olduğunu kaydetti.

22:28 -
Haberler Ekonomi
Fitch: “Aktif rasyosu” düzenlemesi kredi notu için negatif

Bloomberght’deki habere göre, Fitch Ratings, yaptığı açıklamada, Türk bankalarının 1 Mayıs’tan itibaren “aktif rasyosunu” en az yüzde 100 seviyesinde devam ettirme kuralının “kredi notu için ılımlı bir şekilde negatif” olduğunu kaydetti.

Açıklamada, “Düzenleme bazı bankaları, faaliyet ortamının zayıfladığı bir dönemde, borç verenlere geri ödeme kapasitesine ve buna bağlı olarak bankaların kredi profiline yönelik artan risklerle birlikte, kredilerini artırmaya zorlayacak.

Hedefi tutturamayan bankalar muhtemelen rasyoyu tutturamadıkları oranda ceza ile karşı karşıya kalacaklar.

kredi notu
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more