Fitch: “Aktif rasyosu” düzenlemesi kredi notu için negatif

Bloomberght’deki habere göre, Fitch Ratings, yaptığı açıklamada, Türk bankalarının 1 Mayıs’tan itibaren “aktif rasyosunu” en az yüzde 100 seviyesinde devam ettirme kuralının “kredi notu için ılımlı bir şekilde negatif” olduğunu kaydetti.

Açıklamada, “Düzenleme bazı bankaları, faaliyet ortamının zayıfladığı bir dönemde, borç verenlere geri ödeme kapasitesine ve buna bağlı olarak bankaların kredi profiline yönelik artan risklerle birlikte, kredilerini artırmaya zorlayacak.

Hedefi tutturamayan bankalar muhtemelen rasyoyu tutturamadıkları oranda ceza ile karşı karşıya kalacaklar.