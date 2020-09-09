Fitch: Salgın Türk bankalarının aktif kalitesini zayıflatacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının aktif kalitesinin corona virüsü salgını nedeniyle zayıflayacağı öngörüsünde bulundu.

Fitch’in bugün yayınladığı rapora göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) düzenlemelerde yaptığı gevşemeler ve kredi büyümesi nedeniyle bankaların açıkladığı takipteki kredi oranlarında belirgin bozulma gözükmeyecek. Bu değişiklikler, takipteki kredi oranında öngörülen artışı 2021’nin birinci çeyreğine öteleyecek.

Raporda büyük şirketlerin borç yeniden yapılandırmalarını 2018 kur krizinin ardından büyük ölçüde tamamladığına dikkat çekilerek, kısa vadede kredilerde yeniden yapılandırmaların sınırlı kalabileceği ifade edildi.

KGF’NİN PAYI YÜZDE 10’A YÜKSELDİ

Fitch ayrıca Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamındaki kredilerin, 2019 sonundaki toplam kredilerin %6’sı seviyesindenden 2020’nin ilk yarısı sonunda %10’a yükseldiği tahmininde bulundu.

Türkiye ekonomisi için tahminlerini bu hafta yayımladığı raporda 2020 için %3.9 daralmadan %3.2 daralmaya, 2021 için ise %5.4 büyümeden %5 büyümeye revize eden Fitch, 2022’de ise %4.6 büyüme öngördü.

Rapora göre gayrı safi yurt içi hasıladaki (GSYH) toparlanmanın devamı, daralmanın aktif kalitesindeki yol açtığı tahribatı telafi edebilir ve tahsilatları destekleyebilir. (REUTERS)