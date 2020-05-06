Fitch Starbucks’ın notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks’a notunu BBB+’dan BBB’ye düşürdü. Fitch, şirketin not görünümü de negatif olarak belirledi.

Not indirim gerekçesi olarak şirketin artan borçluluk seviyesine dikkat çeken Fitch, 3 milyar dolarlık yeni borçlanmaya gidecek olan şirketin bu kaynağı kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kullanacağını belirtti.

Corona virüsü salgınından en olumsuz etkilenen şirketlerden biri olan Starbucks’ın ocak-mart dönemi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 gerilemişti.

Dünya genelinde 30 bini aşkın şubesi olan ve 2019’u 26,5 milyar dolarlık gelirle kapatan şirketin Türkiye'de de 434 şubesi bulunuyor.

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