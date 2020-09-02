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Fitch, Varlık Fonu’nun görünümünü negatife çekti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch enerji, petrokimya ve madencilik alanındaki yatırımlarından ötürü, THY, Ziraat Bankası, Turkcell ve daha pek çok kamu şirketini bünyesinde bulunduran Varlık Fonu'nun görünümünü durağandan negatife revize etti. Corona virüsü ile birlikte enerjiye olan talep azaldığı için petrokimya ve madencilik sektöründe küresel bir zayıflama görülüyor.

15:30 -
Haberler Ekonomi
Fitch, Varlık Fonu’nun görünümünü negatife çekti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye Varlık Fonu’nun görünümünü durağandan negatife revize etti.

Fitch 28 Ağustos’ta Türkiye’nin kredi notu görünümünü döviz rezervlerinin tükenmesi ve itibarı zayıf para politikası sonucu dış finansman risklerinin artması nedeniyle “durağan”dan “negatif”e çevirmişti.

Fitch, ağırlıklı olarak enerji, petrokimya ve madencilik alanında sermaye yatırımlarından dolayı Türkiye Varlık Fonu’nun net borç/FAVÖK’ünün (FAVÖK: faiz, vergi ve amortisman öncesi kazanç) 2025’e kadar sekiz katına çıkmasını bekliyor. (REUTERS)

VARLIK FONU'NDA BULUNAN ŞİRKETLERDEN BAZILARI
Milli Piyango, Ziraat Bankası, Türk Telekom, Turkcell, Türk Hava Yolları, Halkbank, PTT, Borsa İstanbul, Türkiye Petrolleri, Türksat, Çaykur, Eti Maden
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Son güncelleme: 15:43 02.09.2020
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