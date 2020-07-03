Fitch’ten flaş Türkiye açıklaması!

Fitch raporunda, zayıf para politikası kredibilitesi ve negatif reel faize ek olarak Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde Şubat sonundan itibaren kaydedilen düşüşün dış finansman risklerini artırdığına dikkat çekildi.

Raporda, TCMB’nin swap hariç net rezervinin Haziran sonu itibarıyla -27,6 milyar dolara gerilediği aktarıldı. Bu rakam yıl başında 22,7 milyar dolardı.

Şubattaki son gözden geçirmede düşük rezerv ve yüksek dış finansman ihtiyacına dikkat çektiklerini belirten Fitch, bu tarihten sonra rezervlerdeki düşüşün hızlandığını, yıl başında 87 milyar dolar olan swap hariç brüt rezervin haziran sonunda 33 milyar dolara gerilediğini belirtti.

Özel sektörün dış borç çevirmesinin finansal piyasada dalgalanmaya rağmen dirençli olmaya devam ettiğini vurgulayan Fitch, Türkiye’de politika faizinin genişleme döngüsünün sonuna yaklaştığına inandıklarını kaydetti.