Evde spor büyük bir ekonomi yaratacak

CNBC’nin haberine göre, Hintli girişimci Neha Motwani, ana vatanında, ‘Yakınımdaki spor salonu' aramasının Google'da yüzde 40 arttığını görünce bunun bir iş fırsatı olduğunu sezdi. Motwani, “Hindistan'da spor salonlarının çok büyük bölümü internet sitesine sahip değil. Çünkü sadece bu ülkeye özgü bir şekilde, sektörün yüzde 96'sı organize değil” ifadelerini kullandı.

Motwani, Hindistan'da 2014 yılında fitness salonu ‘Fitternity'yi açtı. Aynı zamanda telefon uygulaması da Fitternity'nin aylık aktif kullanıcı sayısı 500 bine yaklaşmıştı.

FITTERNITY DAHA AZ ETKİLENDİ

24 Mart'ta Başbakan Narendra Modi, 1.3 milyar nüfuslu ülkesinde evden çıkma yasağı ilan etti. Fitternity hemen buna adapte olmak için canlı yayın yapılan sınıflar, kaydedilmiş ders videoları ve birebir antrenörlük uygulamalarını hayata geçirdi. Bu sayede diğer spor salonları kadar etkilenmedi. Salgın sürecinde uygulamanın aktif kullanıcı sayısı sadece yüzde 20 azalırken, online antrenmanlara geçilmesiyle birlikte üyelik aidatlarının da yüzde 60 ila 70'i alınmaya başlandı.

‘2020 OCAK AYINA ASLA GERİ DÖNMEYECEĞİZ'

Neha Motwani'ye göre fitness ve spor salonu sektörünün çalışma sistemi asla eskisi gibi olmayacak. Çünkü insanların, karantina kalktıktan sonra yüz yüze çalışma yapma alışkanlığına döneceğine inanmıyor. Motwani, “Temmuz, ağustos ya da eylülde, ocak ayındaki ortama geri dönmeyeceğiz. Artık sosyal mesafe kuralları olacak. Üyelerimizin en fazla yüzde 30'unun fitness ve spor salonuna döneceğini düşünüyoruz. Geri kalanı online egzersizleri tercih edecektir” diye konuştu.

BÜYÜK ŞİRKETLER ÇALIŞANLARINI TEŞVİK EDİYOR

ABD'li fitness rezervasyon uygulaması ClassPass'in CEO'su Fritz Lanman, “Evden çalışma uygulamaları sonrası büyük şirketler, çalışanlarını zinde tutmanın yollarını arıyor. Google, Facebook, Morgan Stanley gibi şirketler, çalışanlarının fitness giderlerini sübvanse ediyor. Fitternity'ye olan kurumsal talepte de yüzde 200 artış gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘MİLYONLARCA İNSANA ERİŞME FIRSATI VAR'

Youtube'daki ‘The Body Coach TV' kanalında çocuklara yönelik egzersiz programları yapan İngiliz fitness eğitmeni Joe Wicks ise yaptığı açıklamada, “Karantina sonrası çocukların daha fazla egzersizlere katılmasını umuyorum” diye konuştu. ‘Dünyanın beden eğitimi öğretmeni' unvanı takılan Wicks, bu konuda okullarla iş birliği yapmak istediğini dile getirdi. Motwani gibi Wicks de salgın sonrası online antrenmanlarda artış olmasını bekliyor: “Belki yine spor salonları fiziksel anlamda duracak ama çoğunun ana iş kolu online antrenmanlar olacak. Bu inanılmaz bir fırsat çünkü milyonlarca insana ulaşabilirsiniz.”