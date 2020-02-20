Flaş iddia: Türk kamu bankaları 800 milyon dolar sattı

TL şubat ayına düşüşle başlamış ve ABD Doları Türk Lirası karşısında 6 TL’nin üzerine çıkmıştı.

Yeni yılda düşük faiz ve enflasyon verilerinin gelmesine rağmen kurdaki yukarı yönlü dalgalanma önlenemedi. Merkez Bankası ve hükümetin kuru baskılamak için uyguladığı politikalar Dolar/TL’nın 6 liranın üzerine çıkmasına engel olamadı.

Öte yandan güneydeki Suriye iç savaşı ve bölgedeki Türk askerlerinin de hedef alınmasıyla artan tansiyonun TL’deki dalgalanmayı arttırdığı ifade edildi.

Bloomberg’in iki farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, Türkiye’deki kamu bankaları dolardaki yükselişi engellemek için 800 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirdi.