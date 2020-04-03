Ford Otosan üretime devam edecek

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili olarak, üretim operasyonlarına 13 Nisan'a kadar ara veren Ford Otosan, Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarında üretime verdiği arayı devam ettirme kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, bu kararın Covid-19 salgınıyla yürütülen mücadele kapsamında; Avrupa'da ticaretin kesintiye uğraması, tedarik zincirinde yaşanan problemler nedeniyle alındığı bildirildi.

Üretimin yeniden başlama kararının ise salgının seyrine paralel olarak, operasyonel kısıtlamaların ve tedarik zincirindeki aksamaların düzelmesi, bayi ağının yeniden çalışma kabiliyetine kavuşmasına bağlı olarak alınacağı açıklandı.

Şirket bu kararın, çalışanlarının sağlığı önceliğinde; ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerinin açıkladığı güvenlik tedbirleri doğrultusunda alınacağını vurguladı.

‘ÜRETİM ARASI 27 NİSAN’A KADAR DEVAM EDECEK’

Ford Otosan planlarını Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta olan tedbirler doğrultusunda güncellediğini bildirirken, üretim arasının mevcut koşullara bağlı olarak 27 Nisan'a kadar devam edeceği belirtildi.

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