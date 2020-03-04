Foxconn bu ay sonunda normale dönmeyi umuyor

Apple dahil birçok teknoloji firmasının montajcısı olan ve ocak sonunda corona virüsü salgını nedeniyle Çin’deki fabrikalarını kapatan Foxconn, bu ay sonunda üretimin normale dönmesini planlıyor.

Tayvan merkezli firmanın yönetim kurulu başkanı Liu Young-Way, hâlâ birçok belirsizlik bulunduğunu ve virüsün şirketin gelirleri üzerindeki etkisini hesaplamanın henüz mümkün olmadığını dile getirdi.

2019’un ilk çeyreği itibarıyla virüsün ciddi düzeyde olumsuz etkisi olacağını belirten Young-Way, ilk çeyrekte şirketin kâr edip etmeyeceğinin henüz belirsiz olduğunu sözlerine ekledi.

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KAPASİTENİN YARISI KULLANILABİLİYOR

Yüz binlerce kişinin çalıştığı Foxconn’ın üretim kapasitesinin yüzde 75’i Çin’de bulunuyor ve şirket şu an yüzde 50 kapasite ile çalışabiliyor.

Şirketin fabrikaları açılsa da, parça tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar ve ulaşım kısıtlamalarının neden olduğu işçi kısıtı nedeniyle düşük kapasite ile üretim yapılabiliyor.

Foxconn yetkilileri, temel sorununun tedarik zincirinden ziyade işçi sayısındaki düşüşten kaynakladığını belirtti.

Fubon Research ve KGI Asia, şirketin çeyreklik gelirinin 33,3 milyar doların altına düşmesini ve geçen yılın aynı dönemindeki düzeyin yüzde 10 altına gerilemesini bekliyor. İkinci çeyrekte de geçen yılın aynı dönemine göre, gelirde yüzde 8’lik düşüş olabileceği belirtiliyor.

Foxconn, Apple dışında Microsoft, Dell ve Sony gibi devler için de üretim yapıyor.