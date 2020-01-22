Fransa Dijital Hizmet Vergisi’ni askıya aldı!

Türkiye'nin de uygulamasını tartıştığı ve Meclis'ten geçen Dijital Hizmet Vergisi Fransa tarafından askıya alındı. Fransa, Facebook ve Google'ın dijital reklam faaliyetleri dolayısıyla Fransa'dan elde ettiği gelir üzerine yüklü bir vergi kesmeye hazırlanıyordu.

Bu hamleye ABD Başkanı Donald Trump ABD'ye ihraç edilen Fransız peyniri ve şaraplarına ek vergi tehdidinde bulunarak karşılık vermişti. New York Times'ta yer alan habere göre Pazar günü Fransa Cumhurbaşkanı Başkanı Macron'la telefonda görüşen Trump Fransa yaptırımlarını durdururken Fransa da dijital hizmet vergisini askıya aldı.

Macron Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Gümrük tarifeleri tansiyonunun yükselmemesi için birlikte çalışacağız”açıklamasında bulundu. Trump ise Davos zirvesine hareket etmeden önce yaptığı açıklamada Fransa ile yaptıkları anlaşmadan mutlu olduklarını söyledi.

ABD HAZİNE BAKANI TEHDİT EDİYOR

Macron-Trump görüşmesi hakkında daha sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, “Dijital hizmet vergisi üzerinde başarılı bir pazarlık tamamlanmıştır” ifadesi kullanıldı.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin başka ülkelerin Dijital Hizmet Vergisi uygulaması durumunda bunun ‘sonuçlarına katlanacakları' mesajını verdi. Mnuchin Wall Street Journal'a verdiği röportajda, “İtalya ve Britanya'da gümrük yaptırımlarıyla karşılaşabilir” tehdidinde bulundu.

FRANSA YÜZDE 3 KESİNTİ İSTİYOR

Fransa'nın öngördüğü Dijital Hizmet Vergisi şirketlerin geliri üzerinden yüzde 3 kesinti içeriyordu. Türkiye'de ise Dijital Hizmet Vergisi önümüzdeki Mart ayından itibaren başlayacak. Vergi dünyada elde ettiği gelir 750 milyon eurodan fazla olan Facebook, Google ve Twitter gibi devleri kapsıyor.

Öte yandan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire geçen Haziran ayında yaptığı bir açıklamada 15 ülkenin daha Dijital Hizmet Vergisi üzerine çalıştığını söyleyerek Türkiye'nin de söz konusu ülkeler arasında olduğunu vurgulamıştı. Türkiye ile birlikte Çek Cumhuriyeti, İngiltere, İsrail ve Hindistan da Dijital Hizmet Vergisi üzerine çalışmalar yapıyor.