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Fransa ekonomisi yüzde 11 küçülebilir

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa ekonomisinin bu yıl corona virüsü krizi ve corona virüsünün yayılmasını sınırlamak için ülke çapında tecrit uygulamaları nedeniyle yüzde 11 küçüleceğini açıkladı.

11:40 -
Haberler Ekonomi
Fransa ekonomisi yüzde 11 küçülebilir

Maire RTL radyosunda yaptığı açıklamada “Virüs bizi ağır etkiledi, Fransız halkının sağlığını korumak için etkili önlemler aldık, ancak ekonomi üç ay boyunca neredeyse durdu” dedi.

“Bunun bedelini büyüme ile ödeyeceğiz” diyen Maire bir sonraki bütçe toplantısında daralma tahmininin, önceki bütçedeki yüzde 8 yerine yüzde 11 olacağını belirtti.

Fransa Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden biri konumunda.

Ülke genelinde resmi rakamlara göre 35 sağlık çalışanı corona virüsü nedeniyle hayatını kaybederken, Fransız kamuoyu maske teminini sağlamayan Macron hükümetine ağır eleştiriler yöneltiyor.

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