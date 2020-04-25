Fransa ve Hollanda’dan Air France-KLM’ye 10 milyar euroluk destek

Corona virüsü salgınının hava yolu seferlerini durma noktasına getirmesiyle zor duruma düşen şirketlerden Air France-KLM, yaklaşık 10 milyar euroluk devlet desteği sağladı. Şirketin hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 55 değer kaybetmişti.

Fransa merkezli olan Fransız Air France ile Hollandalı KLM şirketlerinin 2004 yılında birleşmesiyle ortaya çıkan hava yolu şirketi Air France-KLM, iki ülkeden gelen kredi desteğiyle rahat nefes aldı.

Fransız hükümeti, şirket için 7 milyar euroluk destek paketi hazırladığını açıklarken, Hollanda hükümeti de desteğin 2 ile 4 milyar euro arasında bir rakam olacağını açıkladı.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, dün yaptığı açıklamada “Air France’ın uçakları yerde ve bu yüzden Air France’ı desteklememiz gerekiyor” dedi. Bakan Le Maire, kredinin şartlarından birinin, şirketin gezegendeki en çok çevre dostu şirket haline gelmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Le Maire ayrıca, otomotiv üreticisi Renault’ya da 5 milyar euroluk destek vermeyi planladıklarını dile getirdi.

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KREDİNİN VADESİ 12 AY OLACAK

Financial Times’ın haberine göre, Fransa’nın Air France-KLM’ye vereceği 7 milyar euro kredinin 4 milyar euro’su devletten ile Fransız ve uluslararası bankalardan temin edilecek. Bu miktarın yüzde 90’ını devlet sağlayacak. Vadesi 12 ay olacak olan kredide şirketin bir yıllık vade uzatma seçeneği olacak.

Geri kalan 3 milyar euroluk kredi de devletin elindeki kamu iktisadi işletmelelerinin hisselerini yöneten fondan sağlanacka. Bu kredinin vadesi ise dört yıl olacak ve bir yıllık vade uzatma seçeneği bulunacak.

Air France-KLM’de Fransız devletinin yüzde 14,3, Hollanda devletinin yüzde 14 hissesi bulunuyor.

Hollanda hükümeti, şirkette üst düzey yöneticilere bu yıl bonus ödenmemesini, şirketin kâr dağıtımı yapmamasını istedi.