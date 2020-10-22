Gap Avrupa’daki tüm mağazalarını kapatmaya hazırlanıyor

ABD’li giyim devi Gap, Avrupa’daki tüm mağazalarını kalıcı olarak kapatmayı eğerlendiriyor.

WWD’nin haberine göre, e-ticaret hacmini artırmayı planlayan şirketin dış ortaklıklarla (franchise) Avrupa’daki varlığını sürdürmesinin de seçenekler arasında olduğu belirtildi.

Gap Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mark Breitbard, şirketin web sitesinde yayımlanan açıklamasında, Avrupa’daki işlerin geleceğiyle ilgili seçeneklerin değerlendirilmekte olduğunu; Britanya, İtalya, Fransa ve İrlanda’daki mağazaların 2021’in ikinci çeyreğinde kapatılabileceğini belirtti.

İKİNCİ ÇEYREKTE 62 MİLYON DOLAR ZARAR

Şirket Avrupa’daki depo ve dağıtım modelini de gözden geçiriyor. İngiltere’nin Rugby kentindeki dağıtım merkezinin de kapatılabileceği aktarıldı.

Haziran ayıdan şirketten yapılan açıklamada, 225 Gap ve Banana Republic mağazasının gelecek yıl kapatılmasının planlandığı duyurulmuştu.

2020’nin ilk yarısında GAP’ın toplam satışları içinde Avrupa satışlarının payı sadece yüzde 2’de kalmıştı.

Şirket, pandeminin etkili olduğu 2020’nin ikinci yarısında 62 milyon dolar zarar açıklamıştı.