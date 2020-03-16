Garanti BBVA corona önlemlerini açıkladı

Garanti BBVA, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen önlemlere ek olarak, toplum sağlığı açısından riskleri en aza indirmek adına, bankacılık hizmetlerinde kesintiye gitmeden, çalışanları ve müşterileri için bugünden itibaren bir dizi yeni uygulamayı hayata geçiriyor.

Garanti BBVA'nın müşterilerinin sağlığına yönelik hayata geçirdiği uygulamalar:

-Müşterilere nakit dışı işlemleri için bankanın dijital kanallarını tercih etmesi tavsiye edilecek ve bilgilendirme kanallarından Garanti BBVA İnternet Bankacılığı ile Garanti BBVA Mobil'e yönlendirilecek. Ancak şubelerden hizmet almak isteyenler için de her türlü servis eksiksiz sunulacak.

-Mevcutta dijital bankacılık kanallarını kullanmayan müşteriler, kart bilgileriyle anında parola alıp işlemlerini dijitale taşıyabilecek.

-Müşterilerin finansal işlemlerini daha hızlı ve kolay yoldan yapabilmeleri için, yeni bir değerlendirmeye kadar ATM'lerden günlük minimum para çekme limiti 5.000 TL'ye çıkarılacak.

-Diğer banka ATM'lerinde para çekme işlemleri de ücretsiz olacak.

-Kalabalık ortamların yarattığı risk dikkate alınarak, 17 Mart Salı gününden itibaren tüm Garanti BBVA binalarında fiilen bulunması gerekmeyen çalışanlar evden çalışma sistemine geçerken, şubelerdeki hizmet süreçlerinin etkilenmemesi için gerekli sayıda çalışan hazır bulunacak.

-Müşterilerin birbirinden daha uzak olmasını sağlamak amacıyla, şube içinde aynı anda hizmet alan müşteri sayısı kontrollü olarak belirlenecek.

-Yoğunluk olan şubelerde müşteriler belirli bir sırayla içeriye alınacak.

-Garanti BBVA bu noktada tüm müşterilerine çok zorunlu olmadıkça evlerinde kalmalarını ve şubelere gitmemelerini, alışverişlerde öncelikle banka kartı veya kredi kartı kullanmalarında temassız ödemeyi tercih etmelerini, nakit paraya ihtiyaç duyanların ise ATM'lerden işlemlerini QR kodla yapmalarını öneriyor.

-Garanti BBVA'nın çalışanlarının sağlığına yönelik hayata geçirdiği uygulamalar:

-Garanti BBVA genel müdürlük, bölge müdürlüğü veya şube ayrımı olmaksızın, Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan risk grubunda bulunan tüm çalışanlar idari izinli sayılacak ve bu çalışanların evlerinde kalması istenecek.

-Garanti BBVA Genel Müdürlüğü ile şubeler dışındaki diğer lokasyonlarda bulunan çalışanların büyük bir kısmı teknolojik altyapısı hazırlanmış şekilde, mesailerini uzaktan erişim modeliyle evlerinden sürdürecek.

-Çalışanlar için temel sağlık malzemeleri eksiksiz olarak temin edildi ve kullanım yöntemleri konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

-Tüm müşteri ziyaretleri, toplantı ve etkinlik katılımları durduruldu, sürecin gelişimine bağlı olarak yeniden düzenlenecek.

-Okulların tatil edilmesiyle birlikte, anaokulu ve ilköğretimde okuyan çocukları olan çalışanların da bu dönemde izin kullanımlarında kolaylık sağlanacak.