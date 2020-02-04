Garanti BBVA Kadın Girişimci Yönetici Okulu’nun 2020’deki ilk durağı İstanbul

Kadın girişimcilerin işlerini büyütmek ve sürdürülebilir kılmak, uluslararası arenada rekabetçi güçlerini artırmak ve girişimci ruhlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Kadın Girişimci Yönetici Okulu, 19 Şubat 2020 tarihinde Garanti BBVA Partners Girişim Üssü'nde başlıyor.

Eğitimler kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'nden akademisyenler; işletme, müşteri ilişkileri, yönetim becerileri, finans ve insan kaynakları gibi konularda yaklaşık bir ay boyunca kadın girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimine katkı sağlayacak.

Garanti BBVA'nın Kadın Girişimci Yönetici Okulu programı kapsamında bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında 3.000'e yakın kadın girişimciye ücretsiz eğitim sağlandı.