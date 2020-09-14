Garanti BBVA Leasing ve Elin Enerji iş birliği protokolü imzaladı

Garanti BBVA Leasing; enerji sektöründe faaliyet gösteren Elin Enerji ile işbirliğine imza attı. Güneş enerjisi alanında yatırımcılara özel finansman desteği sağlamak amacıyla gerçekleşen bu işbirliği, hem yatırımcıların finansmana kolay ulaşmasına hem de Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmasına imkân sağlanacak.

Sektörde en büyük değil en iyi olmanın öneminin altını çizen Elin Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karakeçili, “Bu bağlamda kalite ve müşteri memnuniyeti birinci önceliğimizdir. Bu anlaşma ile yatırımcılar kaliteli ürünlere ekonomik finansman koşullarıyla erişebilecekler” dedi.

“ÜLKE EKONOMİMİZE DE CİDDİ KATKILAR SAĞLAYACAK”

Yatırımcılar açısından da güvenli, kazançlı bir imkân sunduklarını dile getiren Elin Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karakeçili, “Leasing sektörünün önde gelen kuruluşlarından olan Garanti BBVA Leasing ile bu işbirliği protokolünü imzalayarak yatırımcılar açısından da güvenli ve kazançlı yatırım imkânını bir arada yaratmış olacağız.

Güneş enerjisi yatırımları ülkemizin enerji ithalatını ciddi şekilde azaltmaktadır. Bu işbirliği protokolüyle yatırımcıların finansmana ulaşmaları kolaylaşacak ve yatırımların hayata geçmesiyle ülke ekonomimize de ciddi katkılar sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

“MÜŞTERİLERİMİZE SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN ÇÖZÜMLER SAĞLIYORUZ”

Tam 30 yıldır Türkiye’de leasing sektörünün gelişmesine katkıda bulunduklarının altını çizen Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen, “Tüm müşterilerimiz için sürdürülebilir finansman çözümleri yaratmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına finansman sağlamak amacıyla çalışıyoruz.

Bu doğrultuda bugüne kadar pek çok önemli işbirliği gerçekleştirdik. Güneş enerjisi sektöründe bizim gibi uzun yıllardır hizmet veren Elin Enerji ile yaptığımız işbirliğinin sektöre önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu birleşmeyle birlikte yatırımların da yaygınlaşacağına inancımız tam. Ülke ekonomimiz için de oldukça önemli olan bu işbirliklerine önümüzdeki süreçte de imza atmaya devam edeceğiz” dedi.