Garanti BBVA’dan Ramazan Bayramına özel kredi kampanyası

Garanti BBVA, %0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle Bayram Kredisi sunuyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler; Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, Garanti BBVA Şubeleri ve 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı'ndan kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Bayram kredisi hakkında bilgi veren; Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, “Ülke olarak corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini yaşadığımız bu zor günlerde çalışan, esnaf ve emekli tüm müşterilerimizin daha fazla yanında olmamız gerekiyor.

Evlerimizde kaldığımız, sevdiklerimizle uzaktan bayramlaşacağımız bu Ramazan Bayramı'nda artan ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla %0,99'dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vadelerle Bayram Kredisi kampanyamızı başlattık.

Müşterilerimiz, uygun faizlerle sunduğumuz bayram kredisini evden çıkmadan Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet başta olmak üzere 444 0 335 Garanti BBVA Anında Kredi Hattı'ndan hızlı ve kolayca kullanılabilir. Garanti BBVA olarak bu olağanüstü günlerde müşterilerimizin her türlü ihtiyacına destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.