Garanti’nin ilk çeyrek kârı düştü

Garanti BBVA birinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Banka KAP’a yaptığı açıklamada Covid sonrası ortamın özkaynak kârlılığı üzerinde aşağı yönlü risk yarattığını ancak etkisinin de pandeminin süresine bağlı olacağını belirtti.

Garanti BBVA’nın kredileri 2019 sonuna göre yüzde 7.5 artışla 270 milyar lira oldu.

Banka Ocak ayında açıkladığı beklentilerinde de revizyona gitti.

Banka Ocak ayında bu yıl için TL kredilerde %15-18 büyüme, YP krediler için daralma olarak açıkladığı beklentisini “Beklenen yatırım kredileri büyük olasılık ile ertelenecek. KGF paketi kapsamında kredi kullanımı borç verme faaliyetini destekleyecektir” olarak revize etti.

Takipteki kredi oranını daha önce yaklaşık %6.5 olarak açıklayan banka, yeni açıklamada “Aktif kalitesindeki bozulma kaçınılmaz. Pandemi kaynaklı, karşılık ve provizyon gereksinimleri beklentimizin daha üzerinde olabilir” dedi. (REUTERS)