Gazı çıkarmak için kaynak gerekiyor

Enerjide petrol ve doğalgaz ithalatı ile dışa bağımlı olan Türkiye'nin, Karadeniz havzasında bulduğu doğalgaz rezervi, uluslararası şirketlerin ve enerji devi ülkelerin de gündeminin birinci sırasında. Türkiye'nin Zonguldak açıklarındaki eski adıyla Tuna-1 yeni verilen ismi ile Sakarya Havzası'nda 320 milyar metreküplük gaz varlığının açıklanmasının ardından, gazın milli imkanlarla mı yoksa yapılacak bir ortaklık ile mi çıkarılacağına dair senaryolar konuşulmaya başlandı.

DÜNYAYA REST ÇEKEMEYİZ

Yaklaşık 5 milyar dolara ulaşması beklenen çıkarma maliyetinin, şu anda döviz krizi içinde olan Türkiye'yi zorlayabileceğine ilişkin öngörüler paylaşılırken, uzmanlar, BP, Chevron, Eni, Exxon Mobil gibi dünya devi enerji şirketleri henüz rezerv hakkında sessizliklerini koruduğuna dikkat çekiyor.

Uzmanlar, Rusya ve Azerbaycan gibi Türkiye'nin yüklü miktarda doğalgaz satın aldığı ülkelerin de gelişmeleri izlediğine işaret ediyor.

Amerika'nın Sesi'ne konuşan siyaset bilimci Profesör Nurşin Ateşoğlu, Karadeniz'deki gaz rezervlerinin geliştirileceğini ve uluslararası şirketlerin kısa süre içinde saha ile somut olarak ilgileneceklerini belirtti. Bilgesam Ortadoğu ve Enerji Uzmanı Ali Semin ise “Doğalgazın çıkarıldıktan sonra cari açığı düşüreceği muhakkak. Ama bu rezervle Türkiye'nin önde gelen doğalgaz üreticilerinden biri haline gelmediğini de akılda tutmak gerek. Tabii yüzde enerjide yüzde 90 dışa bağımlıyken yüzde 80 dışa bağımlı olmak çok iyi bir şey ama bu doğalgazı çıkardık diye dünyaya rest çekebilir miyiz? Tabii ki hayır” ifadelerini kullandı.

YATIRIM MALİYETİ ARTABİLİR

Türkiye'nin doğalgazı çıkarmak için önemli bir para harcaması bekleniyor. Geçen hafta Sozcu.com.tr'ye konuşan BOTAŞ eski Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk, “Çıkarmak için agresif bir hedef kondu, 2023'e kadar. Bu sürede yapmak kolay bir iş değil. Yüzer platform kiralanması ya da satın alınması gerekiyor. Teknik bilgi kısıtlı olduğu için rakam vermek zor ama yatırım maliyeti 5 milyar doları aşabilir” açıklamasını yapmıştı.