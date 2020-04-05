Geçen hafta piyasalarda neler yaşandı?

DOLAR

Piyasaların oldukça hareketli olduğu geçen hafta dolar sert yükseliş gösterdi. Haftanın ilk günü olan 30 Mart Pazartesi günü kur, en düşük 6.44 seviyesine indikten sonra, en yüksek 6.58 seviyesini gördü.

Dolar haftanın ilk işlem gününü ise 6.57 seviyesinde kapattı.

Hafta içerisinde salı ve çarşamba günleri yükselen bir grafik izleyen dolar kuru perşembe günü 6.60 seviyesine gerilese de, cuma günü tekrar yükselişe geçti ve haftayı 6.73 bandında bitirdi. Dolar haftayı yüzde 2.43 yükselişle kapatmış oldu.

EURO

Euro kurunda yaşanan yükseliş dolara göre daha sınırlı oldu. Haftaya 7.20 seviyesinde başlayan euro, pazartesi günü en yüksek 7.27’ye çıktıktan sonra günü 7.26 seviyesinde bitirdi.

Eurodaki yükseliş çarşamba günü zirve yaptı. 7.35 ile haftanın en yüksek seviyesini gören euro kuru, kapanışı da bu seviyede yaptı. Ancak perşembe günü haftalık zirvesinden, tekrar haftaya başladığı 7.20 seviyesine gerileyen euro kuru, cuma günü kapanışı 7.28 seviyesinde yaptı. Euro haftayı yüzde 0.27 yükselişle kapatmış oldu.

ALTIN

Gram altın geçen haftanın ilk günlerinde dalgalı bir seyir izlese de daha sonra sert bir hareketle yükseldi. Haftanın ilk günü en düşük 335 TL seviyesini gören gram altın günü 343 TL seviyesinde kapattı. Salı günü düşüşe geçen ve günü 335 TL’den kapatan gram altın çarşamba günü tekrar yükselişe geçerek günün sonunda 342 TL seviyesini gördü.

Perşembe günü ise genel olarak yatay bir seyir izleyen gram altın, haftanın son işlem gününde sert yükseldi. Gram altın en yüksek 352 TL seviyesini gördüğü cuma gününü, 351 TL’den tamamladı. Gram altın haftayı yüzde 2.33 yükselişle kapatmış oldu.

BIST100

Borsa İstanbul BIST100 endeksi hafta içerisinde dar bir bantta dalgalı bir seyir izledikten sonra haftayı sınırlı yükselişle tamamladı. Endeks 87 bin seviyesinde başladığı haftada çarşamba günü en yüksek seviyesi olan 90.167 bandına kadar çıktı.

BIST100 kapanışı 89.505 puandan yaptı ve haftayı yüzde 1.64 yükselişle tamamlamış oldu.