Gelirini en çok artıran takım Galatasaray

UEFA Finansal Fair-Play kuralları kulüplerin peşini bırakmazken, tüm takımlar için şampiyonluklar çok değerli hale geldi. KPMG Football Benchmark ekibi de Premier Lig (İngiltere), La Liga (İspanya), Bundesliga (Almanya), Serie A (İtalya), Ligue 1 (Fransa), Eredivisie (Hollanda), Primeira Liga (Portekiz) ve Süper Lig’in (Türkiye) son şampiyonlarının ekonomik gelirini inceledi.

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, sekiz şampiyon arasında vergi sonrası gelirini en çok artıran kulüp oldu. Bir önceki sezon ekside olan gelirini yüzde 54 arttıran sarı-kırmızılılar, 5 milyon euro artıya geçti.

ARTIŞ VAR AMA GELİR YİNE DÜŞÜK

Galatasaray’ı, gelirini yüzde 50 arttıran Hollanda şampiyonu Ajax takip ederken, Bayern Münich ise yüzde 21’lik artışla üçüncü sırada yer aldı.

Portekiz şampiyonu Benfica da vergi sonrası yüzde 9 kâr elde ederken, Juventus’un (-21), Barcelona’nın (-8), PSG’nin (-3) ve Manchester City’nin (-0,3) kârında ise düşüş oldu.

Ancak yüzde 54’lük artışa rağmen Galatasaray, 146 milyon euroluk geliriyle sekiz takım arasında en az kazanç sağlayan ekip oldu.

BAYERN’İN STAT DOLULUK ORANI YÜZDE 100

146 milyon euroluk gelirin yüzde 50’sini yayın haklarından kazanan sarı-kırmızılılar, yüzde 32’sini ticari gelirlerden elde etti. Galatasaray’ın maç günü geliri ise yüzde 18’de kaldı.

Sarı-kırmızılılar, yüzde 69’la sekiz takım arasında stat doluluk oranı olarak en son sırada yer aldı. Yüzde 100 stat doluluk oranıyla Alman devi Bayern Münich zirvede yer alırken, Manchester City, Ajax ve PSG ise yüzde 98’lık stat doluluk oranıyla ikinci sırayı paylaştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ ÇOK BÜYÜK ETKEN

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ”Galatasaray bir önceki sezona göre eski olan gelir tablosunu arttırmayı başardı. Bu durum Galatasaray'ın bu sene elini bir hayli rahatlattı. Ancak diğer liglere göre ligin gelirin düşük olması nedenleriyle gelirde en son sırada yer alması pek şaşırtıcı değil. Sahadaki başarı ekonomik başarıya neden oluyor” dedi.